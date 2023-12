Người lao động cung cấp nguồn tin giúp công an điều tra hàng nghìn vụ việc

Thông tin trên được trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023, do Bộ Công an phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chiều 22.12.



Các điển hình tiên tiến được Bộ Công an khen thưởng MINH PHƯƠNG

Theo trung tướng Lê Quốc Hùng, trong những năm qua, Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên phối hợp trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trên toàn quốc đã vận động công nhân, viên chức, lao động cung cấp cho lực lượng công an trên 20.000 nguồn tin, trong đó có gần 10.000 nguồn tin giá trị liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giúp lực lượng công an trong cả nước điều tra, làm rõ hàng ngàn vụ việc; xây dựng 106 trang, nhóm mạng xã hội do công đoàn cấp tỉnh, ngành quản lý; 800 trang, nhóm mạng xã hội do công đoàn cấp quận, huyện, khu công nghiệp quản lý; trên 19.000 trang, nhóm mạng xã hội do công đoàn cơ sở quản lý.

Bên cạnh đó, lực lượng công an nhân dân đã hỗ trợ tổ chức công đoàn trong cả nước kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của tập thể người lao động, liên quan đến lợi ích của công nhân, viên chức, lao động, như tội phạm "tín dụng đen"; không để hình thành, phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, doanh nghiệp, khu nhà trọ, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động và đình công trái pháp luật...

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 3 từ trái qua) và trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (giữa), cùng các đại biểu dự hội nghị NGUYỄN HẢI

Từ thực tế triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và kết quả đạt được trong 5 năm qua, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị các cấp công đoàn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến cho phù hợp với từng địa bàn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của công nhân lao động. Xây dựng phong trào trước hết phải vì lợi ích của nhân dân, xuất phát từ yêu cầu của đời sống công nhân lao động.

Các cấp công đoàn cần gắn kết, lồng ghép phong trào này với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước...

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 140 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023.