Người lao động 'hiểu luật để bảo vệ mình'

Ngày 11.11, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về luật Công đoàn và luật Bảo hiểm xã hội năm 2024".

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương trao giải nhất tập thể cho 2 đơn vị

ẢNH: N.HẢI

Cuộc thi được triển khai từ ngày 19.8 - 1.10, nhằm tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 353.000 đoàn viên, người lao động tham gia tại 51/51 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành T.Ư, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia, như: Thanh Hóa, TP.HCM, Lai Châu, Cao Bằng, Đồng Tháp, Nghệ An, Công đoàn Ngân hàng, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam...

Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh các đơn vị đang tập trung cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Về chất lượng, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đoàn viên, người lao động với hàng chục nghìn bài thi đạt điểm tuyệt đối, minh chứng cho sự hiểu biết sâu sắc, toàn diện về các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, hàng trăm nghìn bài luận gửi về đã thể hiện sinh động tình cảm, nhận thức và mong ước của người lao động về vai trò của tổ chức công đoàn, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội trong đời sống.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, luật Công đoàn và luật Bảo hiểm xã hội là 2 đạo luật quan trọng, được Quốc hội khóa XV thông qua với nhiều điểm mới tiến bộ.

Trong đó, luật Công đoàn năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới; khẳng định mạnh mẽ vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao giải nhất cho cá nhân đoạt giải ẢNH: N.HẢI

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực an sinh xã hội, hướng tới đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định cho hàng triệu người lao động.

"Việc tuyên truyền, phổ biến về 2 đạo luật này là nhiệm vụ quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động, hiểu pháp luật để thực hiện và bảo vệ mình tốt hơn", ông Hiểu cho hay.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 34 giải cá nhân và 24 giải tập thể. Trong đó, giải nhất cá nhân thuộc về anh Nguyễn Phước Hưng (Tổng công ty Viễn thông MobiFone).

2 giải nhất tập thể được trao cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa (đơn vị có số người tham gia đông nhất) và LĐLĐ tỉnh Lai Châu (đơn vị có tỷ lệ đoàn viên tham gia cao nhất).

Cuộc thi đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần đưa pháp luật về công đoàn và bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người lao động, khơi dậy tinh thần học hỏi, chủ động tìm hiểu pháp luật trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động cả nước.