Người lao động thủ đô góp 80.925 sáng kiến, làm lợi hàng trăm tỉ đồng

Sáng 8.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội phối hợp với UBND thành phố tổ chức lễ trao giải Hội thi thợ giỏi TP.Hà Nội năm 2025, tuyên dương "Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động thủ đô" năm 2025.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng hoa các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động thủ đô năm 2025 ẢNH: BẢO DUY

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng Đại hội Công đoàn TP.Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo LĐLĐ TP.Hà Nội, năm 2025, đã có 80.925 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở. Từ 682 sáng kiến và đề tài khoa học được lựa chọn đề nghị từ cấp cơ sở, Hội đồng thi đua LĐLĐ thành phố đã xét chọn và công nhận 100 "Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động thủ đô" năm 2025 tiêu biểu, trình Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 11 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu.

Trong tổng số 682 sáng kiến gửi về LĐLĐ TP.Hà Nội, có 536 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 363 tỉ đồng. Nhiều sáng kiến được áp dụng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục, hàng trăm tỉ đồng mỗi năm mà có nhiều sáng kiến còn có ý nghĩa tích cực về mặt an sinh xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua nói chung, phong trào sáng kiến, sáng tạo và các hội thi thợ giỏi của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thủ đô nói riêng trong thời gian qua.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, các phong trào thi đua nói chung, phong trào sáng kiến, sáng tạo nói riêng trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng có sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, thể hiện ở việc số lượng các sáng kiến, sáng tạo ngày càng nhiều, nội dung các sáng kiến, sáng tạo ngày càng thực chất, gắn với thực tiễn sản xuất, giá trị làm lợi ngày càng lớn.

Trong thời gian tới, ông Hiểu đề nghị LĐLĐ TP.Hà Nội tiếp tục quan tâm duy trì và phát triển các phong trào thi đua nói chung, phong trào sáng kiến, sáng tạo nói riêng, để tinh thần sáng kiên, sáng tạo lan toả, thấm sâu vào đời sống của công nhân, viên chức, lao động, trở thành văn hóa của mỗi doanh nghiệp, trong đó quan tâm đẩy mạnh phong trào trong các doanh nghiệp khu vực nhà nước.

Ông Hiểu nhấn mạnh: "Lợi ích vật chất là động lực cụ thể và thiết thực nhất để thúc đẩy sáng kiến, sáng tạo trong mỗi người lao động. Tổ chức công đoàn khi đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, cần đưa vào những quy định thụ hưởng những quyền lợi của người có sáng kiến sáng tạo tương xứng với đóng góp của họ".

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong muốn các gương sáng kiến, sáng tạo, thợ giỏi tiếp tục nỗ lực, tìm tòi, trăn trở có thêm những sáng kiến, sáng tạo hữu ích để đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, đóng góp cho sự phát triển của thủ đô, đất nước.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Phạm Quí Tiên, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, trao giải nhất cho các thí sinh trong Hội thi thợ giỏi ẢNH: BẢO DUY

"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, thi thợ giỏi của LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đây chính là cách mà tổ chức công đoàn thủ đô góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống", ông Hiểu bày tỏ.

Dịp này, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tặng Giấy chứng nhận danh hiệu "Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động thủ đô" năm 2025 cho 100 cá nhân và kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng/cá nhân.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi thợ giỏi TP.Hà Nội 2025 cũng đã trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 112 thí sinh đoạt giải, gồm: 11 giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba và 46 giải khuyến khích. Đặc biệt, các thí sinh đoạt giải nhất của 11 nghề thi, ngoài tiền thưởng 10 triệu đồng, còn được UBND TP.Hà Nội tặng bằng khen.