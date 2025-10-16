Tôn vinh nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã dành những lời như vậy để khen tặng các nữ công đoàn viên tại lễ trao giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm", sơ kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức tối 15.10 tại Hà Nội.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ trao giải thưởng ẢNH: HẢI NGUYỄN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương 10 nữ đoàn viên được trao giải thưởng và 20 tập thể, 60 cá nhân điển hình xuất sắc. Ông cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

"Các chị, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, nhưng đều tỏa sáng bởi ý chí vươn lên, tinh thần lao động sáng tạo và một trái tim nhân ái. Các chị là minh chứng sống động cho chân dung người phụ nữ Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái và khát vọng trong kỷ nguyên mới", Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” ẢNH: HẢI NGUYỄN

Phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của nữ đoàn viên

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, giai đoạn 2020 - 2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1.500 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Hàng trăm nữ cán bộ, công nhân, viên chức được tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nhiều người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng huân chương các loại. Nhiều chị được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, danh hiệu thầy thuốc, nhà giáo nhân dân, ưu tú hoặc các danh hiệu vinh dự khác, được nhận các giải thưởng cao quý của quốc gia và quốc tế…

"10 cá nhân được trao tặng giải thưởng 'Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm' hôm nay đều là các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cốt lõi là phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà', thể hiện rõ hình ảnh "Nữ đoàn viên công đoàn năng động - sáng tạo - trách nhiệm", ông Khang cho biết.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ẢNH: HẢI NGUYẼN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng ghi nhận 20 tập thể và 60 cá nhân được biểu dương trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2020 - 2025 chính là những tập thể tiêu biểu. Ngoài công tác chuyên môn, các chị còn xuất sắc trong tổ chức đời sống gia đình, chăm lo con cái, tích cực tham gia công tác nữ công, phong trào cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định: "Thành công của các phong trào, sự trưởng thành của mỗi đoàn viên tiêu biểu chính là minh chứng cho vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ của tổ chức công đoàn, đồng thời là động lực để tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của nữ đoàn viên, người lao động trong giai đoạn mới".

Các nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 15.10 ẢNH: HẢI NGUYỄN

Đây cũng là dịp Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tiềm năng sáng tạo của phụ nữ nói chung, nữ công nhân, viên chức, lao động nói riêng tích cực phấn đấu và rèn luyện lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong công cuộc đổi mới hiện nay", ông Nguyễn Đình Khang chia sẻ.



