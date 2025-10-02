Đây là lần đầu tiên Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức trao giải thưởng nhằm tôn vinh những nữ đoàn viên công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong các hoạt động chuyên môn và phong trào nữ công.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2024 cho nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu ẢNH: MINH HIỀN

Giải thưởng hướng tới khích lệ đội ngũ nữ đoàn viên công đoàn phát huy tài năng, sức sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Lễ trao tặng giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày 17.10 với khoảng 400 đại biểu tham dự.Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ trao tặng giải thưởng cho 10 cá nhân; trao tặng bằng khen cho 20 tập thể, 60 cá nhân xuất sắc phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2020 - 2025.

Để triển khai, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tới các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư và công đoàn tổng công ty trực thuộc về tiêu chí xét chọn. Các nữ đoàn viên được đề cử phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua, hoạt động nữ công; có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; đồng thời tạo được môi trường gia đình bình đẳng, hòa thuận, hạnh phúc.

Bên cạnh việc vinh danh, lễ trao giải còn là dịp chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay và cách làm sáng tạo trong hoạt động nữ công công đoàn. Những tấm gương tiêu biểu sẽ góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa động lực phấn đấu trong nữ đoàn viên và toàn xã hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, công tác xét chọn phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của nữ công nhân, viên chức, lao động trong sự phát triển chung của đất nước.