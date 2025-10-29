‘Cây sáng kiến’ diệt rác, ươm mầm xanh

Song chị Đào Thị Đoàn, Tổ trưởng Tổ sản xuất số 7 Xí nghiệp Môi trường Lào Cai (thuộc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai) đã gần 30 năm gắn bó với cây chổi, xe rác và biến những gốc cây nở hoa rực rỡ.

Vượt lên tất cả nhờ tình yêu nghề

Con đường Phan Bội Châu ở phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) là một con đường luôn trong trạng thái xanh sạch đẹp cho dù trên tuyến đường có nhiều điểm du lịch tâm linh, du khách thập phương đi lại khá đông đúc. Có được con phố sạch sẽ như vậy là nhờ những người công nhân môi trường của Xí nghiệp Môi trường Lào Cai, tiêu biểu là chị Đào Thị Đoàn.

Năm nay bước sang tuổi 55, chị Đoàn đã có 25 năm gắn bó với công việc thu gom rác. Vốn quê gốc ở Nam Định (cũ), chị Đoàn lên Lào Cai sinh sống và coi đây như quê hương thứ hai của mình. Ban đầu, chị Đoàn làm nghề thợ may, đến năm 2000 chị xin vào làm công nhân môi trường tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh và gắn bó cho đến nay.

Chị Đoàn đã có 25 năm gắn bó với công việc vệ sinh môi trường

ẢNH: NVCC

"Công việc thu gom rác đòi hỏi thức khuya dậy sớm, lúc mới vào nghề con tôi còn bé, chồng cũng phải đi làm sớm nên tôi phải tìm nhiều cách gửi con đi làm. Rất may được gia đình tạo điều kiện để tôi gắn bó với nghề, tôi yêu công việc quét rác và chưa bao giờ nghĩ sẽ nghỉ việc", chị Đoàn tâm sự.

Đều đặn mỗi ngày, khi màn đêm vẫn còn bao trùm phố thị, chị Đoàn đã cùng chị em công nhân rời khỏi nhà và bắt đầu công việc. Tiếng chổi cứ lặng lẽ trong đêm tối để làm sạch từng con đường, góc phố. Đến giờ quy định, chị lại đi gõ kẻng từng hộ gia đình ra đổ rác, ai nấy chị cũng niềm nở chào hỏi khiến mọi người coi chị như một vị khách quý buổi sáng sớm.

Trong suốt những năm công tác, cho dù ngày mưa hay rét buốt chị Đoàn đều đảm đương công việc, đẩy xe rác, quét sạch từng ngóc ngách để rác không bị ùn ứ trong ngày. Hay trong quá trình quét rác, nhiều lần vô tình nhặt được đồ rơi của người dân, chị Đoàn lại tìm cách trả lại sớm nhất. "Đã không ít lần tôi nhặt được ví đánh rơi tôi đều chụp ảnh lại đăng lên mạng xã hội và mang về xí nghiệp để bàn giao cho người đánh mất. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất hạnh phúc", chị Đoàn cho biết.

Chị Vũ Thị Vân, người dân Khu dân cư Lê Lợi (phường Lào Cai) cho biết: "Chị Đoàn như một người bạn mỗi sáng sớm của chúng tôi, công việc của chị tuy vất vả nhưng chị luôn tận tụy, niềm nở với mọi người. Từ đó ai cũng tự giác đổ rác đúng giờ, bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của chị".

Chị Đoàn (phải) và đồng nghiệp trồng hoa ở các gốc cây ven đường ẢNH: NVCC

Cây sáng kiến xử lý rác

Không chỉ được biết đến là người tận tụy với công việc, yêu nghề đến mức vượt qua mọi vất vả, gian khó của nghề môi trường, chị Đoàn còn là cây sáng kiến của cơ quan. Điển hình, năm 2022 chị đã có sáng kiến "Những gốc cây nở hoa": trồng hoa vào những gốc cây trên tuyến đường vừa giúp hạn chế rác thải, cỏ dại vừa tô điểm rực rỡ cho con phố.

"Lúc đầu tôi đi xin các loại hoa mười giờ, dừa cạn, hoa bướm... để trồng và chăm sóc hằng ngày. Tôi vận động chị em trên tuyến phố cùng nhau trồng, chăm sóc. Những lúc cần kinh phí mua hoa giống, chị em trong tổ lại đi thu gom phế liệu và bán lấy tiền mua giống. Mô hình nhận được sự ủng hộ của người dân và đã tạo nên những gốc cây đầy màu sắc dọc con phố", chị Đoàn cho biết.

Những con đường hoa rực rỡ tại Lào Cai do các công nhân môi trường và người dân trồng ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, trước thực tế thường xuyên có tình trạng xe máy va chạm với xe chở rác do tầm quan sát vào buổi tối kém, chị Đoàn đã có sáng kiến dán phản quang vào xe gom rác. Sáng kiến tuy nhỏ nhưng đã phát huy hiệu quả ngay lập tức. Khi xe máy nhận thấy xe rác từ xa sẽ chủ động tránh, khắc phục được những vụ va chạm giao thông không đáng có.

Đặc biệt, khi thấy xe thu gom rác không có hệ thống phanh, lúc xuống dốc rất nguy hiểm vì xe rác nặng có quán tính lớn, địa hình lại nhiều con dốc. Sau bao ngày suy nghĩ, chị Đoàn đã có sáng kiến trang bị hệ thống phanh cho xe thu gom rác giúp chị em xuống dốc yên tâm, không lo xe lao xuống gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Đối với công nhân môi trường, chiếc chổi quét rác như vật bất ly thân. Tuy nhiên chổi ban đầu được phát cho công nhân khá cứng, khó quét. Từ thực tế đó chị Đoàn đã tước nhỏ nan chổi rồi bện lại, vừa giúp chổi xòe to vừa dễ quét do mềm, đỡ tốn sức quét. Sáng kiến nhỏ nhưng hiệu quả nên được chị em học và làm theo.

Chị Đoàn vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2024 ẢNH: NVCC

Hay như từ năm 2015, TP.Lào Cai (cũ) có chủ trương phân loại rác hữu cơ, vô cơ từ nguồn. Tuy nhiên để người dân có thói quen phân loại rác là điều không hề dễ dàng. Chị Đoàn đã tận tình hướng dẫn chị em phân loại và sử dụng 2 thùng rác riêng biệt. Đồng thời, chị và các chị em môi trường sẽ đi thu rác thành 2 lượt với lượt đầu là rác vô cơ và lượt sau là rác hữu cơ, rác có thể tái chế.

Tuy mất thêm thời gian, công sức thu gom rác 2 lượt, song đã giúp chị em thấy rõ được sự quyết tâm trong phân loại rác của công nhân môi trường từ đó mà cùng chung tay phân loại rác. "Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, chỉ công nhân môi trường không thể đảm đương hết. Vì vậy khi có sự chung tay của người dân, mang rác đổ đúng giờ, tái chế rác thải nhựa, chăm sóc đường hoa... sẽ giúp môi trường sống xanh hơn rất nhiều", chị Đoàn khẳng định.

Với vai trò tổ trưởng, chị Đoàn còn là người kết nối các chị em trong tổ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Tổ đã thành lập quỹ từ nguồn bán rác thải tái chế với mục đích dùng quỹ hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tạo thêm một chỗ dựa vững chắc, yên tâm cho người lao động.

Với tình yêu nghề mãnh liệt và những sáng kiến hữu ích trong công việc, chị Đoàn từng giành giải đồng cuộc thi Cây chổi vàng do Hội Môi trường Việt Nam trao tặng năm 2017; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và 1 trong 10 phụ nữ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng năm 2024.