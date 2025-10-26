Chàng trai khuyết tật bán đậu hũ kiếm tiền phát cháo cho người nghèo

Chiếc xe máy phía sau có một thùng xốp nhỏ với dòng chữ ghi trên tấm biển "Đậu hũ hấp sữa" và phía trước có gắn bảng với dòng chữ "Tặng xăng miễn phí cho các chú các cô đi xe lỡ đường" đập vào mắt người đi đường.

Anh Hiếu và chiếc xe "nhân ái" của mình ẢNH: TGCC

Cuộc sống còn vất vả nhưng vẫn muốn giúp người nghèo khó hơn mình

Tôi tò mò tấp xe ghé vào hỏi thăm và được biết chủ nhân của gánh "Đậu hũ hấp sữa" và "Cho xăng miễn phí" này của chàng trai trẻ bị tật nguyền. Anh tên Phạm Văn Hiếu (tên ở nhà là Quân, 37 tuổi, quê ở tỉnh An Giang), nhiều năm trước anh bị tai nạn mất hết mấy ngón bàn tay trái.

Anh Hiếu thành thật chia sẻ, tuổi thơ của anh sống trong nghèo khó, cơ cực và thiếu thốn tình thương từ người thân nên anh đã quyết định rời quê nhà lên TP.HCM mưu sinh từ khi còn rất nhỏ - khoảng 11, 12 tuổi. Tính đến nay anh đã lên TP.HCM và gắn bó với nơi này hơn 25 năm. Có lẽ vì thế mà anh Hiếu coi đây là quê hương thứ hai của đời mình.

"Từ lúc rời quê và lên TP.HCM, mình phải làm đủ mọi việc, từ phụ hồ, bốc vác ở các chợ cho đến đi làm thuê và làm công nhân thời vụ ở công trường để kiếm tiền lo cho bản thân, miễn sao đó là công việc chân chính bằng công sức và mồ hôi nước mắt", anh Hiếu cho biết.

Dù cuộc sống của mình còn nhiều khó khăn nhưng trong lòng anh vẫn luôn có điều gì đó thôi thúc - muốn làm việc gì đó để sẻ chia, để giúp đỡ những người nghèo khó trong khả năng của mình mà anh vô tình bắt gặp họ trên đường hay đâu đó trong những chuyến xe mưu sinh.

Anh Hiếu cùng nhóm bạn thiện nguyện của mình ẢNH: TGCC

Anh nói với tôi: "Mình làm việc thiện, sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó thì đâu phải đợi khi giàu có mới làm. Bởi nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì nhiều người còn khổ hơn mình".

Anh Hiếu thường xuyên tham gia các nhóm thiện nguyện cùng bạn bè. Mỗi khi có những chuyến thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo, anh gác lại mọi việc buôn bán, xách ba lô cùng nhóm bạn đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, sẻ chia và trao những phần quà là những nhu yếu phẩm cho bà con.

Những dịp gần tết, anh Hiếu cùng bạn bè góp tiền để mua chăn ga và những nhu yếu phẩm để tặng cho những người nghèo khó, vô gia cư. Đến nay anh đã có hàng trăm chuyến đi với các nhóm thiện nguyện và bạn bè để san sẻ cùng người nghèo khó. Không chỉ vậy, anh Hiếu còn tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo, cứu người, khi bệnh viện kêu gọi hay tại nhà chùa, nơi anh thường xuyên làm công việc thiện nguyện mỗi khi có chương trình hiến máu nhân đạo…

Bán đậu hũ hấp sữa kiếm tiền nấu cháo phát cho người nghèo

Anh Hiếu kể, cách đây nhiều năm, trong một lần làm công nhân thời vụ tại một công trình, anh bị tai nạn lao động mất gần hết những ngón tay. Vì thương hoàn cảnh của anh và thấy anh hay làm công việc thiện nguyện, bản thân lại bị tật nguyền nên một người anh quen biết đã cảm thông và bày cho anh cách làm món đậu hũ hấp sữa để buôn bán, kiếm sống. Thế là với chiếc xe máy "cà tàng" chở theo cái thùng xốp bán món bình dân đậu hũ hấp sữa, anh rong ruổi khắp đường phố TP.HCM.

Một phần đậu hũ hấp sữa có giá 10.000 đồng nhưng "mình vừa bán vừa cho". Khi gặp những cô chú lớn tuổi hay những bác tài, anh chạy xe ôm, chị ve chai, anh bán với giá một nửa hoặc cho không "vì họ là dân lao động, người nghèo mưu sinh đâu có nhiều tiền...". Điều đặc biệt hơn là anh Hiếu vừa đi bán món đậu hũ hấp sữa vừa để mưu sinh, cũng là để kiếm tiền nấu "bát cháo từ tâm" giúp đỡ người nghèo khó.

Anh Hiếu trong lần từ thiện tại chùa Phổ Đà ẢNH: TGCC

Cứ cách tháng là anh Hiếu cùng nhóm bạn của mình lên kế hoạch nấu 400 suất cháo phát cho người nghèo qua đường, cho những bệnh nhân nghèo và thân nhân của họ ở các bệnh viện gần nơi anh bán. Để nấu 400 suất cháo với trị giá 7.000.000 đồng là số tiền anh để dành bán đậu hũ hấp sữa hằng tháng và của một số ít bạn bè cùng chung tay với anh. Mọi người tập trung tại phòng trọ rồi phân công nhau đi chợ, nấu nướng để kịp tờ mờ sáng là "tập kết" ra chỗ quen thuộc phát cho bà con nghèo.

Anh Hiếu nói người nghèo, nhất là bệnh nhân nghèo ở quê lên TP.HCM điều trị, có được một suất ăn hay suất cháo miễn phí với họ coi như đỡ một phần chi phí. Do vậy dù có những lúc khó khăn nhưng anh cùng nhóm bạn vẫn quyết tâm duy trì những "suất cháo nghĩa tình" này gần một năm qua.

Thấy tôi tò mò và hỏi vì sao phía trước chiếc xe máy của anh lại có gắn thêm tấm bảng "Cho xăng miễn phí", anh Hiếu cho biết trong những lần chạy xe khắp đường phố TP.HCM để bán món đậu hũ hấp sữa, anh chứng kiến cảnh các cô chú lớn tuổi hay người đi đường bị phải vất vả dẫn bộ xe để tìm chỗ đổ xăng rất mệt mỏi... Vì vậy "ý tưởng" cho xăng ra đời từ đó. Lúc nào trên xe của anh cũng có một bình xăng đầy để giúp đỡ những người lỡ hết xăng...

Anh Tiến, nhân viên bảo vệ của một khách sạn nơi anh Hiếu đậu xe bán, chia biết vì biết hoàn cảnh của anh Hiếu, đặc biệt là anh có lòng thương người, dù còn khó khăn nhưng anh bán đậu hũ hấp sữa để kiếm tiền lời nấu cháo miễn phí cho người nghèo nên khách sạn cho anh Hiếu để xe đứng bán ở phía trước, như một cách sẻ chia cùng anh...

Cứ thế, giữa dòng người và xe cộ tấp nập trên đường, giữa phố xá ồn ào và náo nhiệt, hằng đêm vẫn có chiếc xe máy "cà tàng" cùng chàng trai bị khuyết tật rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn với món đậu hũ hấp sữa "vừa bán vừa cho", để sinh sống và để nấu "bát cháo từ tâm" giúp đỡ những người nghèo khó, để thực hiện những chuyến thiện nguyện khắp mọi nơi, thật đáng trân quý biết bao.