Ẩm thực Việt và màn công diễn đẹp mắt tại TP.HCM: Món ngon từ 100 loại cá

Sáng 23.10, tại TP.HCM, không khí lễ hội ẩm thực Việt trở nên sôi động khi hơn 100 loại cá được các đầu bếp tài hoa chế biến và công diễn ngay tại chỗ. Những món ngon mang đậm bản sắc Việt, kết hợp phong cách trình bày hiện đại, đã tạo nên bữa tiệc mãn nhãn, tôn vinh sự phong phú của ẩm thực Việt Nam.

Đây là sự kiện mà Chi hội Siêu Đầu Bếp Việt Nam (thuộc Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam) phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức để kỷ niệm 1 năm thành lập, đồng thời xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung "Chế biến và công diễn cùng lúc các món ăn từ nhiều loại cá nhất tại Việt Nam (100 loại)".

Sự kiện không chỉ là một hoạt động mang tính chuyên môn cao mà còn là biểu tượng của tinh thần sáng tạo, niềm đam mê của các đầu bếp, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và quốc tế.

Các món ngon được chế biến từ 100 loại cá được công diễn tại sự kiện, thu hút sự quan tâm của nhiều người ẢNH: DƯƠNG LAN

Món cá chép giòn nhúng mẻ dưa cà được bày biện đẹp mắt ẢNH: DƯƠNG LAN

Bánh canh cá lóc thân thuộc với nhiều người ẢNH: DƯƠNG LAN

Bún cá, món ngon truyền thống được các đầu bếp chế biến và giới thiệu đến với thực khách

Cá sọc dưa được chế biến thành sushi theo phong cách Nhật Bản ẢNH: DƯƠNG LAN

Các loại cá quen thuộc kết hợp với các nguyên liệu, gia vị quốc tế tạo nên món ăn vừa đẹp mắt, vừa mới lạ ẢNH: DƯƠNG LAN

Món cá mú hấp hành cuộn tròn ẢNH: DƯƠNG LAN

Món pizza cá hồi xông khói do đầu bếp Trần Duy Quang thực hiện. Theo ông Quang, cá ở Việt Nam rất nhiều, khi chế biến trên món pizza không hề tanh mà có sự kết hợp mềm mịn, rất thơm, hài hòa với phô mai. "Mỗi vùng miền sẽ có cách ăn khác nhau và dựa trên những đặc trưng của món pizza sẽ tạo nên những món pizza cá ngon tuyệt. Tôi tìm hiểu về món pizza cá khoảng 15 năm nay khi còn làm việc tại một nhà hàng chuyên phục vụ món Ý, ông Quang cho hay ẢNH: DƯƠNG LAN

Món pizza cá lăng Lã Vọng cũng được ông Quang chế biến và trình bày tại sự kiện ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Lê Nguyễn Hoàn Long, Chủ tịch Chi hội Siêu đầu bếp Việt Nam cho hay, các món ăn đều có đặc trưng vùng miền và món về cá không phải ngoại lệ. Các đầu bếp sẽ chế biến cá thành những món ăn hiện đại của ẩm thực Việt Nam và khoảng 20 món từ các nước như Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Canada... "Việc chế biến và công diễn các món ăn từ cá cũng là dịp để nâng tầm, quảng bá cá Việt Nam rất phong phú, mỗi vùng miền đều có các loại cá và cách chế biến khác nhau. Tôi chắc chắn ở Việt Nam có hơn 400 loại cá khác nhau, sự kiện chỉ lấy những loại đặc trưng để giới thiệu với mọi người", ông Long chia sẻ ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghệ nhân ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh, thành viên Ban cố vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (bên trái) cho biết việc chế biến đa dạng các món ăn từ cá nhằm giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực Việt, kết nối giá trị truyền thống với phong cách hiện đại ẢNH: DƯƠNG LAN