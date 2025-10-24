Ẩm thực Việt và màn công diễn đẹp mắt tại TP.HCM: Món ngon từ 100 loại cá

Ngày hội ẩm thực Việt tại TP.HCM quy tụ 100 loại cá được chế biến và công diễn đẹp mắt, tạo nên bữa tiệc món ngon độc đáo.
Sáng 23.10, tại TP.HCM, không khí lễ hội ẩm thực Việt trở nên sôi động khi hơn 100 loại cá được các đầu bếp tài hoa chế biến và công diễn ngay tại chỗ. Những món ngon mang đậm bản sắc Việt, kết hợp phong cách trình bày hiện đại, đã tạo nên bữa tiệc mãn nhãn, tôn vinh sự phong phú của ẩm thực Việt Nam.
Đây là sự kiện mà Chi hội Siêu Đầu Bếp Việt Nam (thuộc Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam) phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức để kỷ niệm 1 năm thành lập, đồng thời xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung "Chế biến và công diễn cùng lúc các món ăn từ nhiều loại cá nhất tại Việt Nam (100 loại)".
Sự kiện không chỉ là một hoạt động mang tính chuyên môn cao mà còn là biểu tượng của tinh thần sáng tạo, niềm đam mê của các đầu bếp, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và quốc tế.
Bình luận (0)