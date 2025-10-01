Lan tỏa hương vị món ngon Việt Nam ở trời Âu từ một khóa học

Lan tỏa ẩm thực Việt ra quốc tế

Chương trình trao đổi giáo viên và sinh viên giữa Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist với Trung tâm đào tạo nghề Békéscsaba (Hungary) kéo dài một tháng, từ ngày 22.9 đến 21.10.2025 với sự tham gia của 4 học sinh, 1 giảng viên.

Với bà Nguyễn Thị Quế (năm nay 53 tuổi), hiện đang là bếp trưởng một tại nhà hàng ở TP.HCM, học viên nhà trường, ước mơ được đi học ở nước ngoài nay đã thành hiện thực.

Ấn tượng lớn nhất của bà là sự hiếu khách, nhiệt tình của thầy cô và bạn bè Hungary. Không chỉ được tiếp đón chu đáo, mỗi ngày bà cùng các học viên còn học thêm một món ăn mới – từ bánh truyền thống, món súp, cho đến các món hầm đặc trưng. Mỗi công thức đều gắn liền với nguyên liệu, xuất xứ và nét văn hóa châu Âu. “Đây là kiến thức mà có bỏ tiền cũng khó mà học được”, bà Quế chia sẻ.

Không chỉ học, bà Quế và đoàn học viên còn có dịp giới thiệu, quảng bá ẩm thực Việt Nam. Bà Quế cho biết, sắp tới đây, bà sẽ trực tiếp hướng dẫn cách nấu phở bò, làm chả giò, bún chả Hà Nội – những món ăn mang đậm hồn Việt cho thầy cô, bạn bè Hungary. “Đoàn đã chuẩn bị nguyên liệu rất kỹ lưỡng để hướng dẫn làm các món ngon của Việt Nam. Nếu còn thời gian, đoàn sẽ giới thiệu thêm cơm tấm – món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Các thầy cô và bạn bè tại Hungary đang rất hào hứng để học cách làm và thưởng thức những món ngon Việt Nam”, bà Quế nói thêm.

Điều khiến bà Quế ấn tượng là phương pháp giảng dạy tại Hungary rất gần gũi với Việt Nam nhưng lại khác biệt ở cách sử dụng nguyên liệu tươi để tạo vị ngọt tự nhiên, thay vì phụ gia. Giáo viên sẵn sàng kéo dài buổi học gấp đôi thời gian để giải thích cặn kẽ cho học viên. “Ẩm thực giống như những viên gạch, và chuyến đi này đã giúp lấp đầy những khoảng trống trong kiến thức của tôi”, bà tâm sự.

Một buổi học các món ăn Hungary của các học viên Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist tại Trung tâm đào tạo nghề Békéscsaba (Hungary) ẢNH: NVCC

Với học viên trẻ Phạm Hoàng Bảo Trân (19 tuổi), nhỏ tuổi nhất đoàn, trải nghiệm đáng nhớ nhất chính là lễ hội rước đuốc tại Békéscsaba. Hình ảnh hàng nghìn học sinh mặc đồng phục, mang bảng hiệu, linh vật trường và cùng nhau hô vang tên trường mình đã tạo nên bầu không khí đoàn kết, phấn khích. “Khi cả khu phố bừng sáng trong ánh đuốc, rồi cùng nghe nhạc, nhảy múa, tìm hiểu lịch sử thành phố, em thấy rất ấn tượng và vui”, Trân chia sẻ.

Còn giảng viên Nguyễn Hoàng Anh, chuyến đi này giúp học viên trực tiếp tiếp xúc với một nền ẩm thực phong phú. Sau hơn một tuần, các học viên đã học chế biến khoảng 6 món ăn Hungary, từ súp truyền thống, món hầm với gà và heo, đến bánh ngọt nhiều lớp công phu.

Vốn là giảng viên ngành quản trị khách sạn, chuyên đào tạo kỹ năng giao tiếp, nhưng lần này cô Hoàng Oanh có cơ hội đi cùng khối ẩm thực để hỗ trợ. Trước đây, cô ít khi trực tiếp tham gia bếp núc, nhưng nay khi học cùng học viên mới thấy sự tâm huyết của người đầu bếp và học cách trân trọng hơn nghề nấu ăn. “Trong những ngày tới, mong rằng học viên sẽ được tiếp tục học thêm nhiều món ăn cầu kỳ, tinh tế của Hungary cũng như có thêm trải nghiệm văn hóa. Cũng hy vọng sẽ có thêm cơ hội học hỏi từ khối ngành khách sạn của Hungary để mang về chia sẻ với sinh viên”, cô Hoàng Anh nói thêm.

Giữ bữa cơm Việt ở trời Âu

Giảng viên Hoàng Anh kể, bên cạnh giờ học, các học viên còn được trải nghiệm đời sống thường nhật ở Hungary. Cả đoàn thường đạp xe hoặc đi bộ đến trường bởi ký túc xá chỉ cách khoảng 5 phút. Vào cuối tuần, đoàn đạp xe lên trung tâm thành phố mua rau củ, trái cây – điều vốn quen thuộc với người bản xứ nhưng lại trở nên thú vị với học viên Việt Nam. Ngoài ra, đoàn cũng có cơ hội tham quan pháo đài, bảo tàng, triển lãm nghệ thuật...

Với bà Quế, giữ bữa cơm Việt nơi xứ người là điều không thể thiếu để đỡ nhớ nhà, vừa giúp cơ thể quen hơn khi chưa thích nghi hoàn toàn với ẩm thực bản xứ. Nữ bếp trưởng mang theo gạo, cá khô và nồi cơm điện nhỏ từ Việt Nam sang để tự nấu ăn. Vào cuối tuần, trường còn phát thùng thực phẩm gồm rau, trứng cho học viên. Có những ngày, cả đoàn lại tự tay nấu những bữa cơm quê hương với rau luộc, cá chiên, sườn ram mặn. “Đó là những kỷ niệm quý giá, có lẽ chỉ có một lần trong đời”, bà Quế xúc động kể.

Bên cạnh giờ học, giao lưu văn hóa, đoàn học viên, giảng viên và bạn bè Hungary đã có những trải nghiệm thú vị ở trời Âu ẢNH: NVCC

Điều đáng mừng là rào cản ngôn ngữ không quá lớn. Nhờ có nền tảng tiếng Anh cơ bản, học viên có thể giao tiếp với thầy cô, đôi khi là sử dụng Google Translate khi cần. Đối với cô Hoàng Anh, đây là cơ hội để học viên không chỉ học nghề mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thích nghi và mở rộng tầm nhìn.

Nhìn lại hành trình, cả học viên và giảng viên đều chung nhận định: đi học ở trời Âu không chỉ là tiếp thu kiến thức ẩm thực mà còn là trải nghiệm văn hóa đáng quý, giúp các học viên thêm vững vàng để sau này làm nghề, khẳng định bản thân và lan tỏa giá trị ẩm thực Việt Nam ra thế giới.