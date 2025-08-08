Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Người dân TP.HCM thưởng thức món ngon tại sự kiện ẩm thực Trung - Việt

Dương Lan
Dương Lan
08/08/2025 19:52 GMT+7

Người dân TP.HCM hào hứng thưởng thức nhiều món ngon, gia vị đặc trưng tại sự kiện giao lưu nguyên liệu ẩm thực Trung - Việt khai mạc hôm nay 8.8.

Sáng nay 8.8, sự kiện giao lưu nguyên liệu ẩm thực Trung - Việt diễn ra tại phường Tân Mỹ, TP.HCM. Sự kiện do Tập đoàn Liang Zhi Long phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức, kéo dài đến ngày mai 9.8. Chương trình có chủ đề ẩm thực và văn hóa nhằm thúc đẩy giao lưu ẩm thực giữa hai nước, khơi nguồn sáng tạo và tăng cường hợp tác ngành nghề.

Các đầu bếp hàng đầu từ Việt Nam và Trung Quốc giới thiệu, trình diễn các món ăn truyền thống mang đậm bản sắc của hai nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia sự kiện với nhiều gian hàng về món ăn, gia vị, đồ uống… để người dân TP.HCM và du khách có cơ hội khám phá nét đặc trưng về ẩm thực của xứ tỉ dân.

Người dân TP.HCM thưởng thức món ngon tại sự kiện ẩm thực Trung - Việt- Ảnh 1.

Các món ăn làm từ bột nưa được ông Tống Kinh Hoa giới thiệu đến mọi người

ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Chu Trường Lương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Lương Chi Long Vũ Hán cho biết, Việt Nam và Trung Quốc cùng chia sẻ nền văn hóa chung, có bề dày lịch sử và di sản ẩm thực phong phú. Văn hóa ẩm thực Trung Quốc được lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Ẩm thực Việt Nam có những nét đặc trưng địa phương với sự ảnh hưởng văn hóa đa dạng, nổi tiếng với hương vị tươi ngon.

"Sự kiện được tổ chức nhằm xây dựng cầu nối giao lưu ẩm thực và giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều này cho phép văn hóa ẩm thực hai nước hội tụ và khơi nguồn những giao thoa tuyệt vời, thúc đẩy hơn nữa sự đổi mới và phát triển trong ngành công nghiệp ẩm thực của cả hai nước", ông Chu Trường Lương cho hay.

Người dân TP.HCM thưởng thức món ngon tại sự kiện ẩm thực Trung - Việt- Ảnh 2.

Hạt tiêu Trung Quốc có vị cay tê

ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Lã Quốc Khánh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam bày tỏ: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh sự đa dạng, giàu bản sắc của ẩm thực Việt, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa đầu bếp, doanh nghiệp và các tổ chức ẩm thực hai nước".

Ông Tống Kinh Hoa (ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) có gian hàng giới thiệu các món làm từ bột nưa. Người đàn ông kinh doanh các món này hơn 22 năm, mong muốn giới thiệu đến người Việt qua hội nghị lần này.

"Không khí ở đây rất vui vẻ, phấn khởi, mọi người thưởng thức các món Trung Quốc rất nhiều. Tôi mời thực khách dùng thử và giới thiệu cách làm để họ hiểu hơn các món ăn này", ông cho hay.

Người dân TP.HCM thưởng thức món ngon tại sự kiện ẩm thực Trung - Việt- Ảnh 3.

Ông Tống Kinh Hoa giới thiệu các món ăn đến với người Việt

ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Dư Quốc Hồng (ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) cho hay: "Chúng tôi giới thiệu các gia vị đặc trưng đến người Việt. Một vài gia vị phổ biến có thể kể đến như: bột thịt bò, bột thịt gà, thịt bò bằm, các loại gia vị trong mì ăn liền… Khi sử dụng các loại gia vị này chế biến, món ăn phổ biến như snack, gà chiên, mì ăn liền….".

Người dân TP.HCM thưởng thức món ngon tại sự kiện ẩm thực Trung - Việt- Ảnh 4.

Người đàn ông giới thiệu các loại gia vị đặc trưng ở Trung Quốc với khách tham quan

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân TP.HCM thưởng thức món ngon tại sự kiện ẩm thực Trung - Việt- Ảnh 5.

Chị Vũ Thu Hà (27 tuổi) cho hay: "Tôi làm việc ở cách nơi tổ chức sự kiện không xa nên đến tham quan và thưởng thức các món ở Trung Quốc. Tôi thấy trà sữa khá ngon, mì tôm có vị cay chua khác với ở Việt Nam"

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân TP.HCM thưởng thức món ngon tại sự kiện ẩm thực Trung - Việt- Ảnh 6.

Khách tham quan thưởng thức món ăn tại các gian hàng

ẢNH: DƯƠNG LAN

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Liang Zhi Long ký hợp tác với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam về văn hóa, ẩm thực; ký hợp tác với Công ty Cổ phần Vietravel về du lịch Việt Nam với các nội dung như hợp tác chuỗi cung ứng nguyên liêu, hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm nội địa, phát triển các nền tảng số, logistics lạnh và các chiến lược đa chiều.

Người dân TP.HCM thưởng thức món ngon tại sự kiện ẩm thực Trung - Việt- Ảnh 7.

Đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng đối tác Trung Quốc

ẢNH: BTC


