Thế giới gọi tên ẩm thực Việt Nam

Sự công nhận xứng đáng

Trong những năm gần đây, ẩm thực VN nhiều lần được vinh danh trong các bảng xếp hạng quốc tế. Từ các tổ chức uy tín đến các cuộc bình chọn trực tuyến, phở, bún, bánh mì, cơm tấm... đều được đông đảo du khách ca ngợi.

Phở Dậu - quán phở Bắc nổi tiếng tại TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Mới nhất, VN được xướng tên với vị trí cao khi vào top 4 quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2025.

Theo Readers' Choice Awards 2025 do tạp chí du lịch Condé Nast Traveller tổ chức, VN đạt 96,67 điểm và đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng "Những quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới". Đây là kết quả bình chọn của độc giả toàn cầu, qua nhiều tiêu chí như ẩm thực đường phố, các món buffet sáng, nhà hàng cao cấp, trải nghiệm vị giác tổng thể.

Dẫn đầu là Thái Lan (98,33 điểm), Ý (96,92 điểm) và Nhật Bản (96,77 điểm) và VN đứng thứ 4 khi vượt qua nhiều tên tuổi mạnh như Pháp, Tây Ban Nha.

Bún chả chan - một trong những món ăn được Michelin vinh danh ẢNH: BTC

Nói về vị thế mới của ẩm thực Việt trên trường quốc tế, đầu bếp Hoàng Tùng, người sáng lập

A by TUNG và T.U.N.G Dining (2 nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM) được Michelin vinh danh, cho rằng các bảng xếp hạng thường mang tính tương đối, nhưng những gì thuộc top thì vẫn luôn thuộc top. Giống như bảng xếp hạng hộ chiếu, các quốc gia hàng đầu chỉ thay nhau luân phiên nhưng vẫn ở nhóm đầu. Với ẩm thực VN, việc được xếp trong top thế giới là điều hiển nhiên, đó là sự công nhận xứng đáng.

Đầu bếp Tùng nhận định VN có tiềm năng đặc biệt lớn về ẩm thực nhờ sự đa dạng về địa lý, từ miền núi, trung du, đồng bằng đến vùng biển và thậm chí cả… sa mạc. "Mỗi vùng là một kho nguyên liệu riêng. Nếu thế hệ đầu bếp trẻ biết khai thác tốt kho tàng này, họ sẽ có nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo món ăn mang bản sắc Việt", anh chia sẻ.

Từ bình dân đến nhà hàng cao cấp, món thịt bò tơ Củ Chi ăn kèm các loại rau củ quả của VN ẢNH: BTC

Chia sẻ về ẩm thực Việt với thành tích mới này, ông Erwin Popov, Tổng quản lý khách sạn Caravelle Sài Gòn, cho biết: "Tôi rất yêu thích VN và ẩm thực Việt. Chúng tôi đang định hướng thực đơn theo xu hướng hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần của ẩm thực VN tươi mới, sảng khoái, dựa trên nguồn nguyên liệu và nông sản địa phương phong phú, chất lượng. Khách sạn vẫn ưu tiên các món ăn, song sẽ tinh giản đường và tập trung vào nguyên liệu tươi, tự nhiên để tốt hơn cho sức khỏe thực khách, mong muốn góp phần quảng bá nhiều hơn phong vị ẩm thực VN tới khách quốc tế".

Ẩm thực "hút" khách đến VN

Với nhiều người, mỗi chuyến du lịch không chỉ là hành trình khám phá danh lam thắng cảnh mà còn là hành trình tìm kiếm hương vị. Bên cạnh câu hỏi "đi đâu, chơi gì?", điều khiến du khách quan tâm không kém chính là "ở đó có gì ăn?" hay "đặc sản vùng đó là gì?".

Trải nghiệm ẩm thực từ lâu đã trở thành phần không thể tách rời của du lịch, đặc biệt với những chuyến đi dài ngày. Một nền ẩm thực phong phú cũng phản ánh phần nào sự đa dạng văn hóa và cá tính của con người địa phương.

Món bò kho gánh đậm đà, cũng vào top danh sách gợi ý của Michelin Guide ẢNH: BTC

"Muốn du lịch phát triển thì chắc chắn phải đẩy mạnh ẩm thực. Khi đi du lịch, con người có hai nhu cầu cơ bản là ở, tức lưu trú, và ăn, tức là trải nghiệm hương vị. Cả ẩm thực đường phố lẫn nhà hàng cao cấp đều góp phần tạo nên giá trị cho du lịch VN", đầu bếp Hoàng Tùng chia sẻ.

Nắm bắt được tâm lý này, các địa phương luôn khai thác ẩm thực như một "vũ khí" thu hút du khách, kích cầu tiêu dùng. Đơn cử TP.HCM - địa phương đầu tàu của cả nước về thu hút khách du lịch, cũng liên tục tổ chức các lễ hội ẩm thực quy mô lớn như Lễ hội văn hóa Ẩm thực - Món ngon Saigontourist Group, Ngày hội Bánh dân gian 3 miền, Hương sắc phương Nam hay Lễ hội Ẩm thực đường phố Sài Gòn. Những sự kiện này không chỉ là nơi tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt mà còn chính là giải pháp kích cầu du lịch hiệu quả.

Thực tế, hàng chục nghìn lượt du khách đổ về mỗi kỳ lễ hội, mang lại doanh thu đáng kể cho các doanh nghiệp dịch vụ, nhà hàng, khách sạn. Nhiều du khách quốc tế cho biết họ "biết đến VN nhờ món ăn" và quyết định ở lại lâu hơn để khám phá trọn vẹn hương vị địa phương. Minh chứng rõ nhất là khách Hàn Quốc. Từ phở, bánh mì, mì Quảng đến bún chả, nhiều món ăn Việt đã trở nên quen thuộc với khán giả Hàn nhờ các chương trình truyền hình, video ẩm thực và chia sẻ của các thần tượng Kpop khi ghé thăm VN. Trên các nền tảng như YouTube và Naver TV, nhiều travel blogger (người sáng tạo nội dung du lịch) Hàn Quốc gọi VN là "thiên đường ẩm thực" và ca ngợi "mọi món ăn đều ngon với chi phí tốt hơn Seoul". Không chỉ thưởng thức, du khách Hàn còn tìm đến VN để trải nghiệm ẩm thực tại chỗ, từ lớp học nấu ăn, tour đi chợ địa phương đến các nhà hàng fusion kết hợp Việt - Hàn tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Các đầu bếp trẻ tài năng của VN có nhiều “đất diễn” với các nguyên liệu và nông sản Việt ẢNH: BTC

Theo Cục Thống kê, Hàn Quốc hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 2 của VN, chỉ sau Trung Quốc. Tính riêng tháng 9.2025, VN đón hơn 420.000 lượt khách Hàn, nâng tổng số lên gần 3,9 triệu lượt trong 3 quý, chiếm khoảng 23% tổng lượng khách quốc tế đến VN.

Nông sản Việt vào nhà hàng Michelin

Trong thực đơn sang trọng tại một nhà hàng ở tầng 48 khách sạn Vinpearl Landmark 81 (tòa nhà cao nhất VN), hơn 90% nguyên liệu được lựa chọn từ nông sản Việt. Món gây bất ngờ cho nhiều người có lẽ là súp khoai mỡ nhưng được biến tấu khác biệt cách nấu truyền thống khi sử dụng rau mần tươi - gần như một loại lá thuốc nam vào món ăn để tăng thêm vị tươi và đắng hậu, để lại ấn tượng mạnh khi thưởng thức. Tương tự, rong biển Lý Sơn thay vì nấu canh kiểu Hàn Quốc lại được chế biến thành món tráng miệng, bên cạnh đậu hũ, kem trái vải và panna cotta mãng cầu đậm chất Việt.

Thực đơn còn có bò tơ Củ Chi thay cho các loại bò ngoại hảo hạng vẫn được quảng bá rộng rãi. Món bò tơ được gợi ý ăn kèm cơm trắng đựng trong thố nhỏ giữ nhiệt, chi tiết này gợi trọn thói quen dùng bữa truyền thống của người Việt.

Ông chủ nhà hàng T.U.N.G Dining chia sẻ: "Nguyên liệu bản địa rất được chú trọng, đặc biệt trong fine dining khoảng từ 2 - 3 năm trở lại đây. Chúng tôi sử dụng protein cao cấp từ nhiều nơi trên thế giới nhưng triết lý nấu ăn, công thức và hương vị đều bắt nguồn từ VN. Chúng tôi kể chuyện ẩm thực Việt bằng ngôn ngữ quốc tế".

Trong thực đơn của T.U.N.G Dining, những món ăn xa xỉ như sò điệp Hokkaido hay thịt bò Wagyu được kết hợp với nước mắm Phú Quốc, tương bần hay rau thơm bản địa để tạo nên trải nghiệm vừa lạ vừa thân quen.

Còn chủ nhà hàng An's Saigon, đầu bếp Cường Nguyễn lại kể bằng sự gắn bó với đất mẹ: "90% nguyên liệu của chúng tôi đến từ VN. Dù khách hàng có nhu cầu trải nghiệm nguyên liệu cao cấp nước ngoài, tôi tin rằng nếu không sử dụng tối đa nguyên liệu VN thì mình đang đánh mất chính bản thân mình".

Với triết lý đó, bếp của An's là nơi hội tụ những nguyên liệu dân dã như cá rô đồng, thịt heo rừng, rau rừng Tây nguyên, nước mắm Phan Thiết, tương bần Hưng Yên... nhưng được chế biến bằng kỹ thuật hiện đại. Một trong những thực đơn theo mùa đặc biệt tại nhà hàng của anh là phở chiên phồng, bò Wagyu thượng hạng cùng chấm tương bần. "Thịt cá VN hoàn toàn có thể đứng cạnh bất kỳ nguyên liệu nào trên thế giới, miễn là chúng ta biết cách làm cho nó tỏa sáng", anh nói.

Không chỉ nguyên liệu, những gia vị như tương, mắm, dưa, rượu, mẻ, chao... mang bản sắc riêng, truyền thống cũng đang được thế hệ đầu bếp trẻ nhìn nhận như một "di sản" ẩm thực mang tính bản sắc, cần được tiếp cận với du khách quốc tế. Một đầu bếp trẻ kể: "Tôi từng đi một chuyến từ Hà Nội lên Tây Bắc để nghiên cứu lịch sử và truyền thống lên men của VN. Tôi muốn hiểu cách người xưa tạo ra vị umami bằng phương pháp tự nhiên". Còn tại An's Saigon, đầu bếp Cường và đội ngũ đang triển khai dự án riêng về "lên men thuần Việt", nhằm chuẩn hóa quy trình theo hướng khoa học. "Chúng tôi muốn chứng minh rằng lên men không chỉ là cách bảo quản, mà là nghệ thuật tạo vị đặc trưng VN", anh nói.

Đầu bếp Cường đang hướng đến việc chia nhỏ bản đồ ẩm thực Việt thành các vùng như Tây Bắc, Tây nguyên, Đông Bắc, hay miền Tây Nam bộ. "Ở Tây Bắc có mắc khén, chẳm chéo, trứng kiến; miền Trung có rong biển, muối biển; Tây nguyên có lá bép, tiêu Đắk Lắk, mật ong rừng; miền Tây có cá linh, bông điên điển, trái cây nhiệt đới… Tất cả đều là vàng", anh nói. Tương tự, đầu bếp Tùng đang hợp tác cùng đầu bếp Nhật Bản để nghiên cứu rong biển ở Lý Sơn. Anh hào hứng kể: "Không chỉ rong biển Nhật mới ngon. Chúng tôi muốn chứng minh rong biển VN cũng có hương vị và giá trị riêng".

Thực tế, xu hướng ẩm thực 2026 đang quay về "local ingredients" - nguyên liệu bản địa. Tại VN, điều này trở thành triết lý sống và nấu ăn của hầu hết các đầu bếp mà chúng tôi gặp. Nhờ thế, rất nhiều nông sản quen thuộc từ ruộng đồng giờ đã xuất hiện trong các nhà hàng fine dining (ẩm thực cao cấp) được Michelin Guide vinh danh.

Khi những hạt gạo, con cá, hay lá rau quê nhà được kể bằng ngôn ngữ mới, ẩm thực VN sẽ không chỉ "lên hạng" trong các bảng xếp hạng quốc tế, chắc chắn sẽ còn chạm đến trái tim của thực khách toàn cầu bằng chính hương vị thân quen nhất của người Việt.

Top 10 quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới 2025 (Theo Readers' Choice Awards - Condé Nast Traveller 2025): Thái Lan - 98,33 điểm Ý - 96,92 điểm Nhật Bản - 96,77 điểm Việt Nam - 96,67 điểm Pháp - 96,12 điểm Tây Ban Nha - 95,44 điểm Mexico - 94,98 điểm Ấn Độ - 94,22 điểm Hy Lạp - 93,86 điểm Trung Quốc - 93,35 điểm