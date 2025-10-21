Hành trình vượt khó của chàng trai Khmer

Đó là Thạch Trung Nghĩa - tân sinh viên ngành luật, chuyên ngành thanh tra. Hành trình hơn 1.000 km từ Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) ra Đà Nẵng nhập học của em không đơn thuần là một chuyến đi, mà còn là câu chuyện về nghị lực, khát vọng và một trái tim chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận.

Một ba lô nhỏ và ước mơ lớn

Sinh ra trong một gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long), Nghĩa mồ côi cha mẹ, không anh chị em ruột, lại mang trong mình khiếm khuyết nghe nói bẩm sinh. Tưởng chừng những bất hạnh ấy sẽ dập tắt ước mơ học tập, nhưng ở cậu học trò Khmer ấy, ý chí lại bền bỉ hơn bao giờ hết.

"Để được đi học, vụ mùa vừa rồi em vừa tranh thủ đi học vừa trồng lúa ở nhà. May quá, biết tin đậu đại học cùng lúc em vừa thu hoạch xong, em bán hết lúa để lấy tiền đi nhập học. Nếu thiếu, em sẽ đi làm thêm chứ nhất định không nghỉ học", Nghĩa chia sẻ trong ánh mắt sáng ngời.

Hành trang lên đường của em chỉ là một chiếc ba lô nhỏ, vài bộ quần áo, số tiền ít ỏi dành dụm từ vụ lúa nhưng trong tim lại mang một khối ước mơ lớn. Đó là được học tập để trở thành người có ích, được làm việc đúng ngành và quan trọng hơn cả được chứng minh rằng hoàn cảnh không thể nào trói buộc khát vọng con người.

Thạch Trung Nghĩa ngày tốt nghiệp cấp 3 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hành trình hơn 1.000 km - kỷ niệm đầu đời sinh viên

Từ quê ra Đà Nẵng, chuyến đi của Nghĩa kéo dài hàng chục giờ đồng hồ. Trên vai là ba lô, trong túi là số tiền còn lại ít ỏi, trong lòng là nỗi lo lẫn háo hức. Nghĩa tâm sự, em không ngại xa xôi, không sợ nhọc nhằn, chỉ sợ duy nhất một điều: không đủ điều kiện để tiếp tục học tập.

May mắn thay, khi đến với APAG Đà Nẵng, em đã được thầy cô, bạn bè và các anh chị đón tiếp thân thiện. "Các anh chị khóa trước và các bạn tân sinh viên K25 rất vui vẻ với em, không ai kỳ thị ngoại hình hay khuyết tật của em cả. Ngược lại, mọi người còn giúp đỡ, động viên, khiến em thấy ấm lòng. Đó sẽ là kỷ niệm thật đẹp của em trong những ngày đầu bước chân vào môi trường học vấn mới", Nghĩa bộc bạch.

Chặng đường nhập học ấy, với nhiều bạn sinh viên khác chỉ là thủ tục thường niên nhưng với Nghĩa, đó là dấu mốc đặc biệt trong đời. Nó mở ra một cánh cửa mới, nơi em có thể viết tiếp giấc mơ còn dang dở của tuổi thơ thiếu vắng vòng tay cha mẹ.

Thạch Trung Nghĩa và các bạn ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Khi được hỏi về động lực lớn nhất, Nghĩa xúc động: "Em phải học, vì cha mẹ em dù đã mất nhưng vẫn luôn dõi theo em. Em tin rằng ở trên trời, ba mẹ sẽ mỉm cười khi thấy em cố gắng. Nghĩ về điều đó, em không cho phép mình bỏ cuộc".

Ở cái tuổi mà nhiều bạn trẻ còn được cha mẹ che chở, Nghĩa đã phải gánh lấy cả sự thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. Nhưng chính những mất mát ấy đã hun đúc cho em một bản lĩnh khác biệt: biết đứng vững, biết đi lên bằng đôi chân của mình và quan trọng hơn biết sống vì một niềm tin sâu xa rằng cha mẹ chưa bao giờ rời bỏ em.

"Em nhìn thấy mình khác các bạn đồng trang lứa nên càng phải tiếp tục phấn đấu. Học để hiểu, để biết nhiều hơn và để không phụ lòng cha mẹ", em nói, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

Ước mơ của chàng trai Khmer

Không ảo mộng về những điều xa vời, ước mơ của Nghĩa giản dị mà thiết thực: được làm việc đúng ngành đã chọn, góp sức nhỏ bé của mình cho xã hội. "Em mong sau này có việc làm ổn định trong ngành luật, để có thể giúp ích cho đời, cho xã hội, dù chỉ là phần nhỏ thôi", Nghĩa chia sẻ.

Đó không chỉ là mong muốn cá nhân, mà còn là khát vọng của một người con dân tộc thiểu số, muốn được cống hiến, muốn chứng minh rằng nơi vùng quê nghèo vẫn có những hạt giống nghị lực vươn lên tỏa sáng. Thông điệp mà Nghĩa muốn gửi đến các bạn cùng trang lứa cũng mộc mạc nhưng đầy sức lay động: "Dù ở hoàn cảnh nào, khó khăn ra sao, hãy cố gắng vượt qua. Chỉ khi vượt qua, ta mới tìm thấy ước mơ, tìm thấy chính mình và mới có thể sống một đời có ích".

Câu chuyện của Thạch Trung Nghĩa lay động lòng người bởi sự chân thành, nghị lực và khát vọng vươn lên. Bởi trong dòng chảy của xã hội hôm nay, khi nhiều người trẻ đôi khi dễ buông xuôi trước khó khăn, thì tấm gương của Nghĩa là lời nhắc nhở quý giá: sống đẹp không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ chính sự nỗ lực, kiên cường và khát vọng sống có ích mỗi ngày.

Hành trình của cậu tân sinh viên Khmer ấy còn dài, phía trước còn nhiều thử thách nhưng với niềm tin, với quyết tâm, với một trái tim biết mơ ước và biết yêu thương, chắc chắn Nghĩa sẽ viết tiếp được những trang đời đầy ý nghĩa. Và câu chuyện của em sẽ còn tiếp tục gieo hạt mầm cảm hứng cho nhiều người khác - những ai đang cần một ngọn lửa để bước qua bóng tối, tìm đến ánh sáng.

Thạch Trung Nghĩa - chàng trai Khmer mồ côi, khuyết tật, với chiếc ba lô nhỏ trên vai và hành trình hơn 1.000 km ra Đà Nẵng nhập học chính là tấm gương sáng cho tinh thần "vượt lên chính mình để sống đẹp". Ở em, ta bắt gặp một bài học giản dị mà sâu sắc: không có hoàn cảnh nào đủ sức ngăn cản ước mơ nếu ta dám tin và dám đi tới.