Chàng trai hết lòng vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống đẹp

Anh Bùi Hải Vân hiện là Phó bí thư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ (trước đây là TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Một trong những mô hình tiêu biểu do anh Vân khởi xướng là Câu lạc bộ (CLB) "Hớt tóc nam miễn phí The Men Academy", ra đời từ tháng 3.2022. Ban đầu CLB chỉ có 4 thành viên, nay phát triển lên 12 người, duy trì hoạt động hằng ngày với hàng chục lượt người dân đến cắt tóc miễn phí, từ trẻ em, thanh niên đến người cao tuổi, người nghèo.

Anh Bùi Hải Vân thăm và trao quà cho trẻ em nghèo ẢNH: DUY TÂN

Sau hơn 3 năm, CLB đã phục vụ trên 30.000 lượt người dân, tương đương giá trị hơn 900 triệu đồng, trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên tình nguyện. Từ hiệu quả này, anh Vân tiếp tục triển khai sáng kiến "Bảo hiểm cho em", đặt thùng quyên góp tại điểm hớt tóc để gây quỹ mua bảo hiểm y tế cho trẻ em khó khăn. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ 18 em nhỏ có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Những năm qua, anh Vân đã tổ chức và huy động hàng trăm triệu đồng thực hiện nhiều chương trình vì ý nghĩa như: "Xuân tình nguyện - Tết chia sẻ yêu thương" tặng 200 phần quà và khám sức khỏe miễn phí cho học sinh khó khăn; chương trình "Mang tết đến mọi nhà" hỗ trợ 40 hộ nghèo, trẻ em yếu thế với kinh phí hơn 20 triệu đồng; Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tặng 200 phần quà, khám bệnh, cắt tóc, tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên dân tộc Khmer, kinh phí 60 triệu đồng; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cùng sinh viên ĐH Cần Thơ thực hiện công trình "Sân chơi cho em", dọn vệ sinh, trồng cây xanh, thăm gia đình chính sách… Mô hình "Trao em ước mơ" hỗ trợ thiếu nhi đặc biệt khó khăn đăng ký khai sinh, được đến trường.

Đặc biệt, anh đã kết nối nhà hảo tâm tại TP.HCM hỗ trợ xây dựng căn nhà trị giá 85 triệu đồng cho em Phạm Văn Khánh, học sinh lớp 4 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp em ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường.

Nhận thấy sức mạnh của truyền thông mạng xã hội, anh Vân triển khai mô hình "Không gian số các trang thông tin truyền thông đoàn thanh niên". Các bảng QR được đặt tại nhà văn hóa, trụ sở khóm, giúp người dân và thanh niên dễ dàng truy cập fanpage chính thống của Đoàn - Hội. Mô hình này giúp tăng mạnh lượt tiếp cận, tương tác, lan tỏa thông tin chính thống và các phong trào tuổi trẻ đến cộng đồng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo và tấm lòng vì cộng đồng, anh Bùi Hải Vân không chỉ là một cán bộ Hội tận tâm mà còn là hình mẫu thanh niên sống đẹp, sống có ích, lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ TP.Cần Thơ. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, trong đó có bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2024. Đặc biệt, anh vừa vinh dự là một trong 69 cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng 15.10 năm 2025 - phần thưởng xứng đáng cho hành trình cống hiến không ngừng nghỉ của anh.