Quảng Ninh khẳng định khát vọng vươn lên thành phố trực thuộc Trung ương

Vượt khó để bứt phá

Từ ngày 25 đến 27.9.2025, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XVI đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, khẩn trương, dân chủ và đoàn kết. Đại hội có sự góp mặt của 366 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 104.000 đảng viên trong toàn tỉnh, cùng chung quyết tâm viết nên trang sử mới cho vùng đất mỏ anh hùng.

Đô thị Quảng Ninh ngày càng hiện đại, tầm cỡ quốc tế ẢNH: HÙNG SƠN

Đại hội lần này không chỉ là cuộc tổng kết một nhiệm kỳ 5 năm nhiều thách thức mà còn là bước khởi đầu cho hành trình vươn tới mục tiêu chiến lược: đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và hướng tới tầm vóc một trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ mang tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi qua với những biến động chưa từng có. Quảng Ninh phải đối mặt cùng lúc với đại dịch Covid-19, thiên tai khốc liệt, đặc biệt là cơn bão Yagi năm 2024 gây tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, chính trong gian khó, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" đã được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đoàn kết, kiên trì vượt qua thử thách.

Kết quả đạt được là toàn diện và nổi bật: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 10,4%/năm, cao gấp 1,7 lần bình quân cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt trên 11.000 USD, gấp hơn 2 lần so với trung bình chung, đưa Quảng Ninh đứng vào nhóm tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế dẫn đầu miền Bắc.

Không chỉ tăng trưởng về lượng, cơ cấu kinh tế của Quảng Ninh cũng chuyển dịch tích cực, theo hướng hiện đại và bền vững. Công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, khẳng định vai trò động lực tăng trưởng mới thay cho khai thác tài nguyên truyền thống.

Vươn tầm phát triển

Một trong những thành tựu lớn nhất của Quảng Ninh là đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng chiến lược. Hệ thống cao tốc, cảng biển, sân bay, logistics, đô thị được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tạo nên diện mạo mới cho toàn tỉnh. Quảng Ninh cũng là địa phương có đầy đủ cả 5 loại hình giao thông: đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa.

Tốc độ đô thị hóa nhanh đưa Quảng Ninh vào nhóm 5 tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước. Các đô thị lớn như Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí đang phát triển theo hướng xanh, thông minh, văn minh, trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư.

Song song, Quảng Ninh nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), chính quyền điện tử và chuyển đổi số. Đây là minh chứng rõ nét cho một chính quyền năng động, liêm chính, kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Ninh đặt con người làm trung tâm. Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh, đồng thời không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn trung ương và của tỉnh. Thành tựu này đã đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về an sinh xã hội, khẳng định tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Văn hóa và giáo dục cũng được quan tâm mạnh mẽ. Các thiết chế văn hóa, thể thao, trường học hiện đại được đầu tư, mở rộng. Đặc biệt, việc UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới đã nâng tầm thương hiệu du lịch Quảng Ninh trên bản đồ quốc tế.

Đại hội XVI không chỉ tổng kết thành tựu mà còn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững; một số lĩnh vực như kinh tế biển, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, kinh tế số vẫn chưa khai thác hết tiềm năng; sức cạnh tranh trong công nghiệp, dịch vụ, du lịch đang dần chịu áp lực từ các tỉnh, thành khác.

Từ thực tiễn đó, Đại hội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc, trong đó nhấn mạnh: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; coi trọng chất lượng và hiệu quả tăng trưởng; phát huy dân chủ và sức sáng tạo của nhân dân; kết hợp nội lực và ngoại lực; giữ vững an ninh chính trị và quốc phòng để phát triển bền vững.

Niềm tin và khát vọng mới

Đại hội XVI đã xác lập mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, quyết tâm đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược, đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, nâng cao chất lượng dân số. Hoàn thiện hạ tầng hiện đại, đa phương thức, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế biển, đặc biệt là xây dựng Đặc khu Vân Đồn thành "đặc khu kinh tế thế hệ mới". Phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, gắn với kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị, làm giàu thêm bản sắc Quảng Ninh trong hội nhập quốc tế.

Thành công rực rỡ của Đại hội XVI đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay Quảng Ninh đã trở thành trung tâm kinh tế năng động, có GRDP bình quân đầu người cao hàng đầu cả nước, là điểm sáng về cải cách, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Với truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" làm điểm tựa, cùng khát vọng vươn lên mãnh liệt, Quảng Ninh đang sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và một vùng đô thị hiện đại mang tầm quốc tế vào năm 2045.