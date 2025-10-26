Ánh sáng từ trái tim

Cuộc đời cũng vậy. Có những người dù thiếu ánh sáng vật lý nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng biến khó khăn thành chất liệu để khắc họa bức tranh cuộc sống đầy màu sắc, kiến tạo nên bản nhạc mang đậm giá trị nhân văn và viết nên câu chuyện truyền cảm hứng về lòng nhân ái đầy xúc cảm. Họ là những người khiếm thị luôn hướng về mặt trời để bông hoa nghị lực phi thường tỏa hương thơm ngát. Và bông hoa ấy không ai khác chính là đôi bạn trẻ Nguyễn Công Minh và Đồng Thị Hải Yến.

Nguyễn Công Minh và Đồng Thị Hải Yến ẢNH: TGCC

Minh, chàng trai tài năng tốt nghiệp chuyên ngành công tác xã hội Trường đại học Sư phạm TP.HCM, mang trong mình trái tim ấm áp và khát khao giúp đỡ mọi người. Yến, cựu sinh viên ưu tú chuyên ngành tâm lý học, Đại học Fulbright Việt Nam, sở hữu tư duy nhạy bén và khả năng thấu hiểu sâu sắc. Hai con người, hai chuyên ngành tưởng chừng khác biệt lại có sự phối hợp ăn ý lạ thường. Chính duyên lành đã đưa họ đến với nhau trở thành đôi bạn tri kỷ, cùng nhau học tập, phát triển và cống hiến. Cả hai từng trải qua những năm tháng đầy chông gai thử thách. Sinh ra với khiếm khuyết thị giác, do đó con đường học vấn của hai bạn cũng gập ghềnh hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Thay vì đầu hàng số phận, họ đã chọn cách đối mặt và vượt qua mọi rào cản.

Bằng ý chí phấn đấu kiên cường, chàng trai và cô gái ấy đã tìm thấy ánh sáng đời mình, trở thành ngọn đuốc soi đường giúp người khiếm thị tự tin hòa nhập với cộng đồng như tinh thần thơ Tố Hữu: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".

Spa khiếm thị M-Y, quả ngọt của hành trình khởi nghiệp

Ngược dòng thời gian quay về những ngày đầu tháng 11.2021, thời điểm Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, thị trường spa gặp nhiều vấn đề nan giải. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 128 với nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng nhiều hệ thống spa lớn vẫn còn e dè, lo ngại về hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh đầy thách thức ấy, Minh và Yến vô cùng trăn trở khi nhận thấy không ít kỹ thuật viên bấm huyệt trị liệu khiếm thị mỗi ngày đều phải đối mặt với vô vàn rủi ro cả về thể chất lẫn tinh thần khi làm việc trong môi trường vừa không an toàn vừa thiếu chuyên nghiệp.

Sau quá trình dài chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đôi bạn trẻ quyết định biến mơ ước ấp ủ bấy lâu thành hiện thực sáng lập Spa khiếm thị M-Y với phương châm: "Ánh sáng không nằm ở đôi mắt mà ở nụ cười và sự hài lòng của bạn".

Chính sự tận tâm và tay nghề chuyên nghiệp của các bạn đã khẳng định M-Y không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín mà còn là nơi tạo ra việc làm ổn định giúp người khiếm thị tìm thấy niềm vui, tự sống bằng chính sức lao động của mình.

Minh - Yến trong Spa khiếm thị M-Y ẢNH: TGCC

Dự án cộng đồng lan tỏa yêu thương

Sau thành công của M-Y spa, cặp đôi tiếp tục dấn thân vào những hoạt động vì cộng đồng. Cùng bạn bè, Minh, Yến đã đồng sáng lập dự án The VIC (Vì người khiếm thị), chuyên đào tạo kỹ năng mềm như hướng dẫn phương pháp sử dụng AI hiệu quả, viết CV chuyên nghiệp và cách trả lời phỏng vấn sao cho phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Không những thế, dự án còn kết hợp với Trung tâm Vì người mù Sao Mai, quỹ The Nippon Foundation và Đại học RMIT Vietnam tổ chức các buổi workshop hữu ích. Ngoài ra, với mong muốn hiểu sâu hơn về những rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt, đôi bạn đã tích cực hợp tác với Đại học Wisconsin - Madison để nghiên cứu sức khỏe tâm thần và tình trạng kỳ thị nội tại của người khuyết tật Việt Nam.

Minh - Yến và những người bạn trong dự án The VIC ẢNH :TGCC

Hỏi về các dự án trong tương lai, cặp đôi hào hứng chia sẻ những ấp ủ đầy tâm huyết. Sắp tới, họ sẽ cung cấp dịch vụ người hướng dẫn chuyên biệt, giúp người khiếm thị tự tin di chuyển đến các địa điểm công cộng như bệnh viện, siêu thị hay trường học. Bên cạnh đó, cả hai còn mong muốn trở thành chuyên viên cố vấn, đồng hành cùng các bạn học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trong việc định hướng tương lai, lựa chọn ngành nghề phù hợp. Ý tưởng độc đáo khác là mang đến dịch vụ trải nghiệm "đóng vai người khiếm thị" cho học sinh các trường, giúp các em thấu hiểu và sẻ chia hơn với người yếu thế.

Với khát vọng không ngừng học hỏi, Yến và Minh dự định tiếp tục con đường học vấn. Một người sẽ theo đuổi thạc sĩ về khởi nghiệp xã hội, còn người kia hướng tới bằng tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu tâm lý học dành cho người khuyết tật. Mục tiêu dài hạn của bộ đôi là mở rộng quy mô spa, cung cấp dịch vụ massage trị liệu cho các doanh nghiệp, đồng thời thực hiện các dự án cộng đồng đã ấp ủ và chinh phục ước mơ du học.

Ánh sáng từ trái tim thắp lửa niềm tin

Hành trình của Nguyễn Công Minh và Đồng Thị Hải Yến là minh chứng sống động nhất: ánh sáng thật sự không hẳn là đặc quyền tối cao của thị giác mà còn nằm ở nghị lực và lòng nhân ái. Từ M-Y spa đến các dự án cộng đồng, họ đã biến khiếm khuyết thành lợi thế khác biệt, xây dựng mô hình kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì sự tự chủ cho người khiếm thị. Ý chí kiên cường của cặp đôi là tuyên ngôn mạnh mẽ: "Không gì là không thể, bóng tối không đáng sợ mà ngược lại những người sống trong màn đêm sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để tìm thấy ánh sáng đời mình". Và dĩ nhiên, khi đã may mắn tìm được ánh sáng thiêng liêng ấy, họ sẽ không giữ làm của riêng mà chia sẻ cho những người đồng cảnh ngộ với mong muốn ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc như mình.

Nhờ có nguồn năng lượng sống tích cực mà cả hai đã gửi gắm thông điệp về tình người truyền cảm hứng giúp mỗi chúng ta tin rằng: giá trị nhân sinh thật sự được đo bằng chiều sâu của nghị lực phi thường và lòng nhân ái, chứ không phải bằng sự hoàn hảo của hình hài. "Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại", Michael Faraday.

Mong rằng trên chặng đường sắp tới Minh và Yến sẽ thực hiện nhiều dự án thiết thực hơn nữa để hỗ trợ người khuyết tật lâu dài. Chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên, đã cho tôi cơ hội viết gương người tốt, việc tốt về đôi bạn Minh, Yến như một minh chứng cho nghị lực và lòng nhân ái. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận tiếp lửa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn khiếm thị, dám nghĩ dám làm, chinh phục ước mơ, hoài bão của mình.