‘Sợi chỉ’ giữ hồn trang phục người Thái đen ở bản Văng Cuộm

Đó là Vi Thị Viêng, cô thợ may sinh năm 1991, người đã chọn cho mình một con đường riêng: ở lại, giữ lấy linh hồn của trang phục Thái đen và gieo niềm yêu thương ấy cho thế hệ sau.

Cô thợ may tuổi mùi Vi Thị Viêng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Xuất phát từ tình yêu với váy áo truyền thống của người Thái đen, Viêng đã theo học nghề may ở thị trấn, sau đó trở về mở tiệm nhỏ tại nhà. Những đơn hàng đầu tiên còn ít ỏi, nhưng cô bền bỉ khâu từng đường kim mũi chỉ, để rồi dần trở thành địa chỉ tin cậy cho chị em trong xã và cả các xã lân cận. Váy, khăn piêu, áo cóm… dưới tay Viêng không chỉ là trang phục, mà còn là linh hồn văn hóa của dân tộc, được cô nâng niu giữ gìn.

Không chỉ dừng ở bản thân, Viêng còn truyền lại tình yêu ấy cho con gái. Buổi tối, bên ngọn đèn, cô tỉ mỉ dạy con từng đường cắt vải, cách khâu cúc áo, cách cầm kéo, đặt kim. Với Viêng, dạy con không chỉ để có nghề nuôi thân, mà cao hơn là để con biết tự hào, gìn giữ và tiếp nối vẻ đẹp truyền thống của người Thái đen Yên Tĩnh.

Viêng đang dạy con gái đơm cúc lên áo cóm ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Không dừng lại ở may mặc, vợ chồng Viêng còn xoay trở nhiều nghề để ổn định cuộc sống. Từ trồng keo, buôn giống keo cung cấp cho bà con, đến học thêm nghề làm rèm, màn - những sản phẩm của họ đã theo chân người dân khắp các bản làng xa xôi từ Hữu Khuông, Bảo Thắng, Xốp Cháo… Nay, gia đình cô còn là đại lý nội thất uy tín cho một cơ sở lớn trong tỉnh, cung cấp giường, tủ, bàn ghế, rèm màn cho nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ đi làm ăn xa muốn chăm chút ngôi nhà quê.

Bận rộn với mưu sinh, nhưng Viêng chưa bao giờ vắng mặt trong các phong trào tập thể của bản làng. Cô là hội viên tích cực của Hội Nông dân, thành viên CLB dân ca dân vũ bản Văng Cuộm, từng nhận giấy khen của Ủy ban MTTQ VN xã vì có đóng góp trong xây dựng phong trào.

Đặc biệt, tháng 7.2025, khi nhân dân thị trấn Thạch Giám cũ chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3, Viêng đã tạm gác mọi công việc buôn bán, cùng chồng lập đoàn gồm 16 người, mang xôi, thịt nướng, rau nộm ra giúp dân. Không chỉ tiếp tế lương thực, họ còn xắn tay áo cào bùn, giặt giũ, bê đồ nguyên ngày, góp phần xoa dịu mất mát của bà con vùng lũ. Ngoài ra, cô luôn là một trong những người đầu tiên tham gia quyên góp, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn cứu trợ của Viêng (mũ trắng) và các bạn giúp dân sau bão số 3 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ở tuổi 34, Viêng đã khẳng định được bản lĩnh của một người phụ nữ dân tộc Thái: dám khác biệt để giữ lấy điều mình yêu, dám bám đất quê hương bằng bàn tay khéo léo và nghị lực kiên trì. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cô còn góp phần giữ gìn văn hóa, dựng xây cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia.



Hằng đêm, trong căn nhà nhỏ nơi bản làng Yên Tĩnh, tiếng máy khâu của Viêng vẫn vang lên đều đặn, hòa cùng giọng nói dịu dàng khi cô kiên nhẫn chỉ con gái từng mũi kim, từng đường cắt vải. Hình ảnh ấy như một sự tiếp nối - để từ đôi tay người mẹ, tình yêu váy áo Thái đen sẽ thấm dần vào đôi tay người con, thành dòng chảy bền bỉ nối dài.

Vi Thị Viêng không chỉ đang may những tấm váy, tấm áo, mà còn đang "dệt" nên niềm tự hào, để mai này khi nhắc đến trang phục dân tộc Thái ở Yên Tĩnh, người ta sẽ nhớ đến những con người đã chọn sống đẹp bằng cách giữ lại hồn cốt văn hóa cho bản làng. Và từ Viêng, hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ khác dám ở lại, dám tiếp bước - để sợi chỉ truyền thống ấy không bao giờ bị đứt đoạn giữa dòng chảy thời gian.