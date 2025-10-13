Doanh nhân 9X điều hành 6 công ty và lan tỏa lối sống đẹp

Trong giới doanh nhân trẻ Bình Định (cũ), nay là Gia Lai, cái tên Vũ Hồng Quân không còn xa lạ. Ở tuổi 34, anh không chỉ được biết đến như một doanh nhân năng động, thành đạt với nhiều công ty hoạt động hiệu quả, mà còn là người luôn hướng trái tim về cộng đồng, hết lòng hỗ trợ thế hệ trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp.

Chính những đóng góp bền bỉ ấy đã giúp anh được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vinh danh Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, phần thưởng xứng đáng cho một trái tim nhiệt huyết và một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ.

Anh Vũ Hồng Quân được vinh danh là một trong 20 gương 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Từ giảng đường New Zealand đến hành trình kiến tạo quê hương

Sinh năm 1991, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Auckland University of Technology (New Zealand), Vũ Hồng Quân trở về nước với khát vọng dựng nghiệp trên chính quê hương mình.

Anh chọn bắt đầu từ Công ty CP vật liệu xây dựng Mỹ Quang, doanh nghiệp gia đình đã có hơn 40 năm tuổi đời. Với tư duy quản trị hiện đại, anh tái cấu trúc mô hình sản xuất, cơ giới hóa dây chuyền và áp dụng công nghệ Tuynel của Đức, giúp tăng sản lượng 20% và đưa Mỹ Quang trở thành một trong những đơn vị vật liệu xây dựng tiêu biểu của Bình Định.

Không dừng lại ở đó, anh mở rộng đầu tư, sáng lập hàng loạt doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau: An Viên An Lộc Phát (mô hình nghĩa trang sinh thái và hỏa táng đầu tiên trong khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, tiên phong thúc đẩy mô hình an táng thân thiện môi trường trong thời điểm khái niệm vẫn còn xa lạ), Takumino (liên doanh Việt - Nhật chế tác đá granite xuất khẩu), An Việt Phát (bất động sản), An Phú Sơn (sản xuất cát nhân tạo).

Mới đây, anh thành lập Quy Nhơn Scitech - doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phong kết nối nghiên cứu với thị trường, phát triển nền tảng kiểm định nhanh bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hợp tác R&D về lưu trữ năng lượng. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, anh Vũ Hồng Quân luôn đặt yếu tố "phát triển bền vững" và "lợi ích cộng đồng" lên hàng đầu, xem đó là nền tảng để doanh nghiệp và xã hội cùng phát triển.

Anh Vũ Hồng Quân trong vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định đã dẫn dắt Hội phát triển và có nhiều đóng góp cho xã hội ẢNH: NVCC

Điều khiến nhiều người quý mến anh Quân không chỉ nằm ở thành công kinh tế, mà ở tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc. Là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, anh luôn xem việc đóng góp cho xã hội là một phần trong sứ mệnh sống của mình.

Từ nhiều năm qua, anh tích cực đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, thường xuyên tài trợ cho các hoạt động phẫu thuật tim, tặng xe lăn, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh khó khăn. Riêng trong giai đoạn 2020 - 2025, doanh nghiệp của anh đã đóng góp hàng tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, xây dựng 9 căn nhà nhân ái, tặng quà tết cho hộ nghèo, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Trong đại dịch Covid-19, anh là một trong những doanh nhân đầu tiên huy động nguồn lực ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu. "Làm kinh doanh phải có cái tâm. Thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó mang lại giá trị cho người khác," anh Quân chia sẻ giản dị.

Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên

Ở cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Vũ Hồng Quân luôn tâm niệm: "Khởi nghiệp không chỉ là khát vọng làm giàu, mà còn là hành trình tạo giá trị và lan tỏa tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ." Dưới sự dẫn dắt của anh, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định đã trở thành điểm sáng trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Anh Vũ Hồng Quân (áo trắng) thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các bạn trẻ ẢNH: NVCC

Anh Quân chủ trì ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hội Doanh nhân trẻ với Trường đại học Quy Nhơn, Đại học FPT Quy Nhơn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, mở ra cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên. Nhiều chương trình tập huấn, workshop và talkshow về quản trị, tài chính, marketing số, chuyển đổi số được tổ chức định kỳ, giúp hàng trăm thanh niên tiếp cận kiến thức khởi nghiệp hiện đại.

Đặc biệt, năm 2025, dưới sự định hướng của anh, Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Doanh nhân trẻ Bình Định được củng cố mạnh mẽ, trở thành hạt nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Các chương trình Mentor - Mentee do anh khởi xướng đã kết nối các doanh nhân thành đạt với thanh niên khởi nghiệp, mang đến những lời khuyên, sự đồng hành thực chất về chiến lược, quản trị và huy động vốn. Nhiều dự án trẻ từ đây đã trưởng thành, từng bước vươn ra thị trường.

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, anh còn trực tiếp tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên thực tập, học việc tại doanh nghiệp mình, giúp họ hiểu môi trường sản xuất, rèn kỹ năng làm việc thực tế. "Tôi muốn các bạn trẻ thấy rằng, khởi nghiệp không phải chuyện xa vời. Khi dám bắt đầu, dám chịu trách nhiệm, thì con đường sẽ tự mở ra", anh Quân chia sẻ.

Với anh Quân, danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" không chỉ là phần thưởng, mà là lời nhắc nhở để tiếp tục sống tử tế, cống hiến nhiều hơn.

"Sống đẹp là khi ta biết chia sẻ và lan tỏa những điều tích cực. Mỗi người trẻ nếu sống có trách nhiệm, biết yêu thương và hành động vì cộng đồng, thì đất nước sẽ luôn tươi đẹp", anh Quân nói.