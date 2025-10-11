Thiên sứ Hải An dẫn đường cho trái tim của mẹ

Tình yêu con của chị Thùy Dương là câu chuyện tiếp nối ý chí của bé Hải An với niềm tin bé luôn là một thiên sứ ấm áp, đồng hành cùng mẹ trong từng hơi thở, từng yêu thương trao đi...

Chị Thùy Dương với công việc cán bộ vận động hiến mô tạng tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 Ảnh: Tác giả cung cấp

"Sống" là khi hình ảnh, ký ức, ý chí của mỗi người vẫn còn dấu ấn trong cuộc đời

Tôi vô tình được biết đến chị Thùy Dương qua một trích đoạn video ngắn trên fanpage của Việc Tử Tế. Sau khi tìm hiểu kỹ thủ tục, tôi quyết định đăng ký hiến mô, tạng. Thật bất ngờ, người tư vấn, hướng dẫn tôi làm thủ tục lại chính là chị Thùy Dương, mẹ của bé Hải An - một thiên sứ với câu chuyện hiến giác mạc làm lay động biết bao trái tim năm 2018. Từ câu chuyện của bé mà thời điểm đó số người đến trung tâm đăng ký hiến mô, tạng tăng đột biến.

Đã 7 năm trôi qua rồi, vậy mà khi nói chuyện với tôi, một người xa lạ, chị vẫn còn đầy xúc động, nước mắt lăn dài. Tôi cũng là một người mẹ nên trái tim tôi cũng đau thắt lại, nghẹn ngào theo từng dòng ký ức về bé Hải An.

Ảnh Hải An và mẹ Ảnh: Tác giả cung cấp

"Cho đi là còn mãi", vì vậy việc được mỗi ngày thức dậy làm việc mình cảm thấy có ý nghĩa cho đời khiến trái tim mình ấm áp hơn. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa. Và chị Thùy Dương tin rằng đến một ngày số phận của mình đến, ngày chị được gặp lại Hải An, nhất định con sẽ rất vui vì mong muốn của con đã được mẹ tiếp tục hoàn thành.

Chị Nguyễn Trần Thùy Dương, sinh năm 1985, sống tại Hà Nội. Hải An là con gái của chị Thùy Dương. Năm Hải An 3 tuổi, gia đình thấy con hay có những trận sốt bất thường nên cho đi thăm khám thì phát hiện con có tế bào ung thư. Thời điểm đó dù còn nhỏ nhưng Hải An đã luôn là một cô bé mạnh mẽ. Vì sự kiên cường của con, chị Thùy Dương dù có biết bao lo lắng, xót con cũng thắp lên trong mình những hy vọng, tìm mọi cách cùng người nhà chạy chữa cho Hải An.

Chị Thùy Dương vốn là một nhân viên y tế. Trong những lần theo mẹ đi chăm sóc bệnh nhân, Hải An đã có sự hiểu biết về sự sống và cái chết. Em luôn trăn trở cách làm thế nào để có thể hỗ trợ, giúp đỡ những bệnh nhân. Qua những lần nghe mẹ kể chuyện về người bệnh, những lần được mẹ giải đáp các tò mò, thắc mắc của em, Hải An đã có mong muốn được hiến mô, tạng.

Chị Thùy Dương và con gái Hải An Ảnh: Tác giả cung cấp

Sáu tuổi Hải An phát hiện u não. Đến tháng 2.2018 thời gian chiến đấu với khối u của em đã đi qua một chặng đường dài. Dường như em đã linh tính được mình sẽ sớm phải nói lời từ biệt. Vì vậy Hải An đã bày tỏ với mẹ và người thân việc mình muốn hiến mô, tạng. Em tin rằng việc đó sẽ giúp được cho nhiều người có thể tiếp tục sống. Và có thể, đó cũng là cách để mẹ em, người yêu thương em vô ngần, biết em vẫn còn ở đâu đó. Mẹ có thể sống tiếp dù em không còn ở bên.

Tuy nhiên do những quy định về việc hiến mô, tạng, Hải An còn quá nhỏ nên chỉ có thể hiến giác mạc. Vì thế ngay khi em trút hơi thở cuối cùng, giác mạc của em đã là ánh sáng mới cho hai người mù đang chìm trong bóng tối tìm lại được màu sắc, thấy được vạn vật xung quanh.

Và kể từ giây phút ấy, câu chuyện về Hải An còn mãi không chỉ trong trái tim của mẹ, của người thân mà còn của biết bao người, là nguồn cảm hứng để biết bao người hiểu rõ hơn về việc hiến mô, tạng, sẵn lòng trao đi "sự tiếp nối" khi mình phải nói lời chia tay cuộc đời.

Con sẽ mãi dõi theo mẹ, ở bên mẹ, là ý chí, là động lực sống của mẹ

Dù cứng rắn đến thế nào, dù có chuẩn bị tâm lý đến thế nào thì nỗi đau mất đi khúc ruột của mình vẫn không thể đo đếm được. Chị Thùy Dương chia sẻ rằng vì Hải An là một em bé hiểu chuyện và nhạy cảm nên em đã rất lo mẹ sẽ không thể sống nổi khi em không còn nữa. Vào những lúc chị có ý nghĩ dại dột, vào những lúc chị yếu lòng nhất, muốn buông xuôi tất cả lại có một ai đó bất ngờ liên lạc với chị níu kéo chị lại, dẫn chị đi tìm ra ánh sáng cho cuộc đời mình. Cứ thế mà không biết có bao nhiêu người đã kết nối với chị.

Chị Thùy Dương với công việc vận động, nâng cao nhận thức cho người hiến mô, tạng Ảnh: Tác giả cung cấp

Những người bạn lâu ngày không gặp, những bệnh nhân từng được chị giúp đỡ. Rồi qua truyền thông mạnh mẽ thời điểm đó, câu chuyện về Hải An có sức lan tỏa, lay động hàng triệu triệu trái tim. Có những người chị Thùy Dương chưa từng gặp mặt, họ liên lạc với chị chia sẻ về hoàn cảnh của họ, họ nói rằng chính Hải An đã giúp họ mạnh mẽ và thức tỉnh khỏi tăm tối. Họ muốn nói lời cảm ơn đến mẹ Hải An, động viên an ủi chị. Rồi có những người đã mơ thấy Hải An, những giấc mơ đầy thông điệp đã hối thúc họ liên lạc với chị Thùy Dương. Từ những kết nối ấy chị Thùy Dương đã hiểu, chị cần phải bước tiếp. Chị sẽ là người tiếp nối ý chí của Hải An. Hải An sẽ sống mãi trong từng hành động, việc làm của chị.

Sự kỳ diệu của lòng nhân ái được sinh ra từ những điều chân thành nhất

Bây giờ ngồi trước mặt tôi là chị Nguyễn Trần Thùy Dương, cán bộ vận động hiến mô tạng tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Giờ đây chị không chỉ là mẹ của thiên sứ Hải An mà còn là người tiếp nối ý chí của của con.

Công việc làm cán bộ vận động hiến mô, tạng không hề đơn giản và dễ dàng. Chị cũng phải đối mặt với những khó khăn, hiểu lầm, những lần bị tấn công bằng ngôn từ không dễ nghe. Nhưng chính niềm tin vào y học, niềm tin rằng mỗi hành động nhỏ của mình sẽ giúp sức cho một sinh mệnh nào đó được hồi sinh, chị lại có quyết tâm cho công việc của mình.

Năm 2018 câu chuyện về con tại VTV AWARDS đã lay động triệu triệu trái tim Ảnh: Tác giả cung cấp

Chị chia sẻ với tôi rằng bây giờ thủ tục đăng ký hiến mô, tạng rất dễ dàng, thuận tiện. Người có nhu cầu có thể đăng ký online sau đó cán bộ tư vấn sẽ liên hệ và giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ hoàn thành thủ tục.

Việc quan trọng nhất của quyết định trở thành người hiến mô, tạng đó là bản thân người hiến phải chia sẻ mong muốn của mình với người thân. Mặc dù con số hiện nay đã có tới gần 141.000 người đăng ký hiến mô, tạng. Nhưng thực tế tiếp nhận mới có mô, tạng từ 225 người chết não (số liệu cập nhật tháng 9.2025 trên cổng thông tin của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia). Nhiều trường hợp gia đình không biết người thân có nguyện vọng hiến nên để lỡ mất thời gian vàng để thực hiện các thủ thuật y tế.

"Cho đi là còn mãi", vì vậy việc được mỗi ngày thức dậy làm việc mình cảm thấy có ý nghĩa cho đời khiến trái tim mình ấm áp hơn. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa. Và chị Thùy Dương tin rằng đến một ngày số phận của mình đến, ngày chị được gặp lại Hải An, nhất định con sẽ rất vui vì mong muốn của con đã được mẹ tiếp tục hoàn thành.

Hải An chính là một thiên sứ dẫn đường cho trái tim của mẹ Thùy Dương, và em cũng là thiên sứ trong mắt tôi và rất nhiều người.