Văn hóa Sống đẹp

Biến thiếu thốn thành động lực sống đẹp

Nguyễn Đức Hậu
Nguyễn Đức Hậu
Lâm Đồng
06/09/2025 15:00 GMT+7

Nguyễn Đức Hậu - chàng trai lớn lên trong thiếu thốn tình thương của gia đình - hiểu rõ thế nào là nỗi trống trải của một đứa trẻ không đủ vòng tay chở che. Không để quá khứ níu bước, Hậu chọn cách bước đi về phía những mảnh đời giống mình.

Đức Hậu lập Câu lạc bộ Thiện nguyện Lâm Hà, rong ruổi khắp vùng sâu, vùng xa, trao từng quyển vở, chiếc xe đạp, học bổng… cho các em nhỏ và bà con khó khăn.

Ôm trọn tuổi trẻ để chở che trẻ thơ - Ảnh 1.

Các bé nhận quà

Với Hậu, mỗi chuyến đi là một lần gửi gắm phần tuổi trẻ của mình vào những ánh mắt trẻ thơ để các em thấy rằng, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn có người yêu thương và đồng hành.

Ôm trọn tuổi trẻ để chở che trẻ thơ - Ảnh 2.

Hậu trao quà đến các bé có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Nông (cũ)

Ôm trọn tuổi trẻ để chở che trẻ thơ - Ảnh 3.

Các em nhỏ tại chương trình thiện nguyện

Ôm trọn tuổi trẻ để chở che trẻ thơ - Ảnh 4.

Trẻ em Tây nguyên cùng tình nguyện viên của câu lạc bộ

Ôm trọn tuổi trẻ để chở che trẻ thơ - Ảnh 5.

Tham dự Ngày hội Tình nguyện quốc gia

Bộ ảnh này là câu chuyện của một trái tim từng chịu nhiều mất mát nhưng vẫn kiên cường gieo yêu thương, biến thiếu thốn thành động lực để sống đẹp và sống vì người khác.

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Ôm trọn tuổi trẻ để chở che trẻ thơ - Ảnh 6.

 

