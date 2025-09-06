Biến thiếu thốn thành động lực sống đẹp

Đức Hậu lập Câu lạc bộ Thiện nguyện Lâm Hà, rong ruổi khắp vùng sâu, vùng xa, trao từng quyển vở, chiếc xe đạp, học bổng… cho các em nhỏ và bà con khó khăn.

Các bé nhận quà

Với Hậu, mỗi chuyến đi là một lần gửi gắm phần tuổi trẻ của mình vào những ánh mắt trẻ thơ để các em thấy rằng, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn có người yêu thương và đồng hành.

Hậu trao quà đến các bé có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Nông (cũ)

Các em nhỏ tại chương trình thiện nguyện

Trẻ em Tây nguyên cùng tình nguyện viên của câu lạc bộ

Tham dự Ngày hội Tình nguyện quốc gia

Bộ ảnh này là câu chuyện của một trái tim từng chịu nhiều mất mát nhưng vẫn kiên cường gieo yêu thương, biến thiếu thốn thành động lực để sống đẹp và sống vì người khác.