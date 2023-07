Người mẫu 12 tuổi diễn áo dài nặng 250kg tại Thái Lan

Bên cạnh đó, Katherine Minh Vy còn đảm nhận vị trí vedette cho bộ sưu tập Sen gấm của nhà mốt Phương Hồ. Cô bé 12 tuổi là người mẫu quen thuộc của các chương trình thời trang lớn như Tuần lễ thời trang Việt Nam - Vietnam International Fashion Week, Dreaming The Cirrus , Trúc, The Glory- Roads to the stars, Inside...