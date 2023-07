Thái Lan đòi lại voi sau 22 năm tặng Sri Lanka

Cụ thể, Bộ trưởng Môi trường Thái Lan Varawut Silpa-archa ngày 2.7 xác nhận chuyến bay Ilyushin Il-76, chở con voi có khối lượng lên đến 4 tấn đã hạ cánh an toàn tại thành phố Chiang Mai vào 14 giờ cùng ngày.



Muthu Raja tại Sở thú Dehiwala ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) ngày 30.6 REUTERS

"Con voi đến Chiang Mai một cách hoàn hảo", ông Varawut cho hay, đồng thời lưu ý thêm rằng nếu mọi việc suôn sẻ, con vật sẽ được cách ly tại một khu bảo tồn thiên nhiên gần đó.

Trước đó, vào năm 2001, Hoàng gia Thái Lan đã tặng voi cho chính phủ Sri Lanka. Sau đó, con voi được chuyển đến ngôi đền Kande Viharaya, nơi nó được đặt tên là Muthu Raja và được trao những vai trò danh dự trong các nghi lễ tôn giáo.

Tuy nhiên, nhóm bảo vệ quyền động vật phi chính phủ Rally for Animal Rights and Environment (RARE) cho rằng Muthu Raja đang bị ngược đãi, bao gồm việc nó bị đơ một chân do bị thương lâu ngày. Năm ngoái, tổ chức này đã kêu gọi các quan chức Thái Lan can thiệp để buộc đền Kande Viharaya trả lại con voi.

Các nhóm bảo vệ động vật cho biết Muthu Raja đã bị buộc phải làm việc với một đội khai thác gỗ và những vết thương của nó đã bị bỏ mặc. Các bác sĩ nói với AFP rằng con vật bị đau và đầy những vết áp xe khi nó được giải cứu khỏi ngôi chùa Phật giáo vào năm ngoái.

Bác sĩ thú y Visit Arsaithamkul của Thái Lan cho hay các phương pháp điều trị có thể bao gồm thủy trị liệu, điều trị bằng laser và châm cứu.

Hãng AP dẫn lời Bộ trưởng quản lý động vật hoang dã Sri Lanka Pavithra Wanniarachchi cho hay Thái Lan "kiên quyết" trong việc đòi lại Muthu Raja. Thủ tướng Dinesh Gunawardena của Sri Lanka nói với quốc hội vào tháng 6 rằng ông đã đích thân chuyển lời xin lỗi của Sri Lanka tới nhà vua Thái Lan về tình trạng của con voi.

Bộ trưởng Môi trường Thái Lan Varawut cho biết Thái Lan đã ngừng tặng voi cho nước ngoài, đồng thời nói thêm rằng các cơ quan ngoại giao của Bangkok đang kiểm tra các điều kiện sinh sống của những con vật đã được cho tặng.