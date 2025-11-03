Người mẫu Đài Loan Tạ Hựu Tâm tử vong trong khách sạn

Chiều 30.10, cảnh sát Malaysia nhận được tin báo về một phụ nữ Đài Loan bất tỉnh tại phòng khách sạn. Theo HK01, khi lực lượng chức năng đến nơi, họ xác định nạn nhân là người mẫu Tạ Hựu Tâm, 31 tuổi. Cô được tìm thấy nằm trong bồn tắm, cơ thể được quấn bằng một chiếc khăn trắng và đã tử vong.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 9 viên thuốc màu xanh, nghi là ma túy cùng với thuốc kích dục. Kết quả điều tra sơ bộ của giới chức địa phương cho thấy không có dấu hiệu thương tích rõ ràng nào trên thi thể Tạ Hựu Tâm. Nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được xác định. Thi thể người quá cố đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur để khám nghiệm tử thi.

Thi thể người mẫu Tạ Hựu Tâm được phát hiện trong bồn tắm một phòng khách sạn tại Malaysia ẢNH: INSTAGRAM NV





Lời khai gây chú ý của Namewee về Tạ Hựu Tâm

Vụ việc càng trở nên phức tạp và gây chú ý khi ca sĩ Namewee, được xác nhận có mặt tại hiện trường. Namewee đã khai với cảnh sát rằng anh và Tạ Hựu Tâm đã có quan hệ tình dục trong ngày xảy ra sự việc. Sau đó, Tạ Hựu Tâm vào phòng tắm. Namewee cho biết anh không nghe thấy tiếng nước chảy và khi vào kiểm tra thì phát hiện cô bất tỉnh trong bồn tắm. Anh đã lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Sau đó, Namewee đã bị bắt giữ với cáo buộc tàng trữ và lạm dụng ma túy. Tuy nhiên, Namewee đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Theo Guang Ming Daily của Malaysia, một nguồn tin cảnh sát cấp cao đã xác nhận là kết quả xét nghiệm nước tiểu ban đầu của Namewee cho thấy phản ứng dương tính với 4 loại ma túy: Amphetamine, Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine (ke) và THC (cần sa). Thông tin này hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Namewee.

Cảnh sát hiện nghi ngờ rằng cả Namewee và Tạ Hựu Tâm đã sử dụng ma túy trước khi cái chết xảy ra. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 8.12.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Namewee phản ứng dương tính với 4 loại ma túy ảnh: HK01

"Nữ thần y tá" tai tiếng và rapper gây tranh cãi

Tạ Hựu Tâm từng là y tá tại Đài Loan trước khi chuyển sang làm người mẫu ảnh, video, streamer và điều hành kênh YouTube riêng. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "nữ thần y tá" hay "y tá quyến rũ nhất" nhờ nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm, thu hút hơn một triệu người theo dõi trên trang cá nhân.

Sau khi chuyển sang làm người mẫu và streamer, Tạ Hựu Tâm liên tục gây xôn xao với phong cách táo bạo. Cô từng bị cảnh sát Pháp nhắc nhở vì mặc nội y chụp ảnh trước Bảo tàng Louvre. Bất chấp những chỉ trích nặng nề, cô vẫn tiếp tục đăng tải các hình ảnh gợi cảm tương tự tại các địa danh nổi tiếng khác như Đấu trường La Mã (Ý).

Namewee sinh năm 1983 tại Johor, là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và đạo diễn gốc Hoa, nổi tiếng với phong cách âm nhạc pha trộn hip-hop, pop, dân gian và thường chứa đựng yếu tố châm biếm xã hội. Sự nghiệp của anh gắn liền với những sáng tác gây chú ý và đôi khi gây tranh cãi về chính trị và văn hóa, với bản hit quốc tế như Stranger in the North (kết hợp cùng Vương Lực Hoành).