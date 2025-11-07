Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Người mẫu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 35

Cao Hân
Cao Hân
07/11/2025 19:39 GMT+7

Nam người mẫu Kim Sung Chan đã qua đời ở tuổi 35 sau khoảng 2 năm kiên trì điều trị ung thư máu.

Theo SBS, ngày 7.11, Kim Sung Chan đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian điều trị tích cực kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2023. Thông tin đau buồn này được anh trai của người mẫu chia sẻ cùng ngày trên mạng xã hội. Trong lời chia sẻ, anh viết: “Kyung-mo (tên thật của Kim Sung Chan) đã rời bỏ chúng ta sau hơn 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Xin mọi người hãy nhớ đến em ấy trong tâm trí và dành những lời ấm áp cho em trai tôi”.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều đồng nghiệp trong ngành giải trí và thời trang đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Cựu thành viên nhóm nhạc Rainbow, No Eul, chia sẻ: "Sung Chan, tôi hy vọng anh sẽ không còn đau đớn nữa và có thể yên nghỉ". Người mẫu Joo Won Dae và nam diễn viên Lee Jae Sung cũng bày tỏ sự xót xa: "Cầu mong anh ra đi thanh thản".

Thông tin về tang lễ của người mẫu Kim Sung Chan đã được gia đình công bố. Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Trung tâm Y tế Seoul, Hàn Quốc. Lễ an táng dự kiến diễn ra vào 10 giờ 30 ngày 8.11.

Người mẫu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 35- Ảnh 1.

Kim Sung Chan qua đời ở tuổi 35

ẢNH: CHOSUN

Dấu ấn sự nghiệp rực rỡ của Kim Sung Chan

Kim Sung Chan được biết đến lần đầu tiên thông qua buổi trình diễn thời trang S/S Unbounded AWE 2014 và nhanh chóng gây chú ý. Anh trở thành gương mặt quen thuộc, xuất hiện đều đặn trên sàn diễn tại Tuần lễ thời trang Seoul hằng năm.

Bước ngoặt lớn giúp anh được công chúng biết đến rộng rãi là khi tham gia chương trình thực tế Korea's Next Top Model 5 Guys & Girls của OnStyle vào năm 2014. Với cá tính vui vẻ, phong thái tự tin và sự dễ gần, anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với dàn giám khảo là các người mẫu hàng đầu của Hàn Quốc như Lee Hye Jung và Kim Won Jung.

Năm 2019, Kim Sung Chan đạt dấu mốc quốc tế quan trọng khi sải bước tại Tuần lễ thời trang Milan cho bộ sưu tập Youser 2020 S/S, khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang toàn cầu. Ngoài sàn catwalk, anh còn xuất hiện trong nhiều quảng cáo nổi tiếng cho các thương hiệu lớn như bia và máy tính xách tay, đồng thời tích cực kết nối với người hâm mộ qua kênh YouTube cá nhân mang tên Sungnan TV.

Người mẫu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 35- Ảnh 2.

Năm 2019, Kim Sung Chan đạt dấu mốc quốc tế quan trọng khi sải bước tại Tuần lễ Thời trang Milan

ẢNH: CHOSUN

Tin liên quan

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' qua đời

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' qua đời

Nam diễn viên Lâm Thượng Vũ đã qua đời ở tuổi 75 sau một cơn đau tim. Sự ra đi của ông đã khép lại hành trình hơn hai thập kỷ phi thường chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng.

Khám phá thêm chủ đề

Kim Sung Chan qua đời ung thưi máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận