Người mẫu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 35

Theo SBS, ngày 7.11, Kim Sung Chan đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian điều trị tích cực kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2023. Thông tin đau buồn này được anh trai của người mẫu chia sẻ cùng ngày trên mạng xã hội. Trong lời chia sẻ, anh viết: “Kyung-mo (tên thật của Kim Sung Chan) đã rời bỏ chúng ta sau hơn 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Xin mọi người hãy nhớ đến em ấy trong tâm trí và dành những lời ấm áp cho em trai tôi”.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều đồng nghiệp trong ngành giải trí và thời trang đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Cựu thành viên nhóm nhạc Rainbow, No Eul, chia sẻ: "Sung Chan, tôi hy vọng anh sẽ không còn đau đớn nữa và có thể yên nghỉ". Người mẫu Joo Won Dae và nam diễn viên Lee Jae Sung cũng bày tỏ sự xót xa: "Cầu mong anh ra đi thanh thản".

Thông tin về tang lễ của người mẫu Kim Sung Chan đã được gia đình công bố. Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Trung tâm Y tế Seoul, Hàn Quốc. Lễ an táng dự kiến diễn ra vào 10 giờ 30 ngày 8.11.

Kim Sung Chan qua đời ở tuổi 35 ẢNH: CHOSUN

Dấu ấn sự nghiệp rực rỡ của Kim Sung Chan

Kim Sung Chan được biết đến lần đầu tiên thông qua buổi trình diễn thời trang S/S Unbounded AWE 2014 và nhanh chóng gây chú ý. Anh trở thành gương mặt quen thuộc, xuất hiện đều đặn trên sàn diễn tại Tuần lễ thời trang Seoul hằng năm.

Bước ngoặt lớn giúp anh được công chúng biết đến rộng rãi là khi tham gia chương trình thực tế Korea's Next Top Model 5 Guys & Girls của OnStyle vào năm 2014. Với cá tính vui vẻ, phong thái tự tin và sự dễ gần, anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với dàn giám khảo là các người mẫu hàng đầu của Hàn Quốc như Lee Hye Jung và Kim Won Jung.

Năm 2019, Kim Sung Chan đạt dấu mốc quốc tế quan trọng khi sải bước tại Tuần lễ thời trang Milan cho bộ sưu tập Youser 2020 S/S, khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang toàn cầu. Ngoài sàn catwalk, anh còn xuất hiện trong nhiều quảng cáo nổi tiếng cho các thương hiệu lớn như bia và máy tính xách tay, đồng thời tích cực kết nối với người hâm mộ qua kênh YouTube cá nhân mang tên Sungnan TV.