Người mẫu Hoàng Việt An giành danh hiệu Nam vương Sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế

Chung kết Nam vương Hữu nghị 2022 vừa diễn ra ở Thái Lan với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Hàn Quốc. Hoàng Việt An - sinh viên Trường đại học Thủy Lợi được trao danh hiệu Nam vương Sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế 2022. Đây là thành quả cho những nỗ lực của người mẫu sinh năm 1999 thời gian qua.

Đến với cuộc thi năm nay, các thí sinh có sự chuẩn bị kỹ, từ việc cải thiện body cho đến tập luyện tài năng. Riêng với Hoàng Việt An, anh cũng đầu tư cho các phần thi của mình. Trong phần thi Trang phục dân tộc, nam người mẫu diện thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Lạc Long Quân của Đức Minh. Màn trình diễn của anh nhận được lời khen, sự đánh giá cao từ ban giám khảo.





Chia sẻ về thành tích vừa đạt được, người mẫu sinh năm 1999 bày tỏ: “An rất xúc động và tự hào khi được trao tặng danh hiệu Nam vương Sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế 2022. Và niềm vui nhân lên gấp bội khi tham gia cuộc thi này, An có thêm những người bạn đáng mến đến từ nhiều nơi trên thế giới. Hành trang tuổi trẻ của An từ nay có thêm nhiều tình bạn quốc tế tuyệt vời luôn đồng hành”.

“Từ Thái Lan, An cũng xin gởi lời tri ân chân thành nhất đến gia đình, người thân, quý thầy cô, các anh chị nhà Fitness Model World Vietnam cùng tất cả bạn bè luôn giúp đỡ, dõi theo và ủng hộ tinh thần cho An trong suốt những ngày tham gia cuộc thi Nam vương Hữu nghị 2022. An xin cảm ơn nhiều lắm và hẹn sớm gặp mọi người ở quê nhà”, Hoàng Việt An xúc động.

Sau thành tích tại cuộc thi, Hoàng Việt An cho biết sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục hoàn thành chương trình học tập. Bởi hiện tại, người mẫu sinh năm 1999 là sinh viên năm cuối Trường đại học Thủy Lợi. Dù đam mê lĩnh vực giải trí, thế nhưng Hoàng Việt An cho biết trước mắt, anh sẽ ưu tiên, dồn mọi nỗ lực hoàn tất việc học để không phụ lòng gia đình, thầy cô.