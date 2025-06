Người mẫu ngoại phủ sóng thời trang Việt

Thời trang Việt chuộng vẻ đẹp quốc tế

Trong vài năm trở lại đây, sàn diễn thời trang Việt ngày càng xuất hiện nhiều người mẫu nước ngoài. Những cô gái mang nét đẹp đậm chất Á Đông, thiếu nữ Tây Âu mắt xanh tóc vàng, mẫu gốc Phi da ngăm đen hay những gương mặt đậm chất Trung Đông… cùng tạo nên "bữa tiệc thị giác" cho sân khấu runway và thổi làn gió mới vào thị trường thời trang VN.

Ba người mẫu ngoại Elise, Emilly, Yuki cùng hai người mẫu Việt là Thùy Dương và Rosa Vũ trong hậu trường show thời trang Sixdo Ảnh: Kiếng Cận

Một trong số người mẫu ngoại mang nét đẹp châu Á nổi bật được các nhà mốt Việt yêu thích là Polina Kim. Ngoài vóc dáng và chiều cao chuẩn mẫu 1,76 m, người đẹp gốc Hàn Quốc còn gây ấn tượng với gương mặt cân đối, mềm mại và đôi mắt một mí tuyệt đẹp. Cô nhận lịch booking (đặt lịch làm việc) ở 4 quốc gia là VN, Thái Lan, Ý và Uzbekistan thông qua 4 công ty quản lý ở nước sở tại. Tại VN, Nixx model là đơn vị quản lý, tiếp nhận booking cho Kim. Cô gái này từng trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế VN Xuân hè 2024, catwalk cho nhà thiết kế (NTK) Đỗ Long. Đáng nể nhất là danh sách lookbook "siêu dài" của Kim, với hàng loạt thương hiệu như: Công Trí, Lê Lâm, Reina, December Chris, Keira Tống, Myan, Linh Phùng, GIGI, MOSEF, Atous, Xéo Xọ…

Người mẫu gốc Siberia Daria cao 1,78 m thì hoạt động chủ yếu ở Nga và VN. Gương mặt mẫu ngoại được ưa chuộng nhất nhì của Narc Model Management sở hữu vẻ đẹp Âu nổi bật với đôi mắt màu xanh lam, sống mũi cao, khung xương hoàn hảo, phù hợp với các thương hiệu thời trang cao cấp. Gần đây, Daria diễn catwalk cho các NTK Đỗ Mạnh Cường, Lâm Gia Khang, Chung Thanh Phong, Pham studio…, chụp ảnh lookbook cho Phan Đăng Hoàng, The Soul, Chymeochy...

Người mẫu da màu vẫn là nhóm mẫu Tây nổi bật nhất. Emilly Petraglia thuộc quản lý của công ty mẹ (mother agency) tại Brazil và được Narc mời về VN vào trung tuần tháng 4. Emilly cao 1,72 m, có làn da ngăm khỏe khoắn, vóc dáng săn chắc và mái tóc xoăn xù ấn tượng. Cô được NTK Chung Thanh Phong gọi là "búp bê sống" và được nhiều thương hiệu Việt săn đón. Emilly chụp lookbook cho Gia Studio, catwalk cho SIXDO, Phạm studio…

Hai người mẫu Việt Đoàn Tường Linh và Thảo Linh (giữa) cùng hai mẫu ngoại Ali và Ju trong BST Công Trí - Xuân hè 2025 Ảnh: FBNTK

Anh Nguyễn Minh Đức, người sáng lập Narc Model Management, cho biết có nhiều lý do để mẫu ngoại được thị trường thời trang Việt ưa thích. Ngoài vóc dáng và chiều cao chuẩn, các cô gái này đều là những gương mặt mới lạ và có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Người mẫu nước ngoài mang đến cho thời trang Việt những vẻ đẹp quốc tế khác biệt thể hiện qua màu da, màu mắt, kiểu gương mặt hay những nét riêng đặc trưng của các châu lục. Người mẫu của Narc đến từ Nga, Ukraine, Brazil, châu Phi…, được mời sang VN thông qua hợp đồng với mother agency. "Mẫu Tây thường chỉ ở VN trong thời gian ngắn nên thường xuyên có nhiều gương mặt mới. Điều này tạo nên lợi thế hình ảnh mẫu "độc quyền" cho thương hiệu Việt khi booking mẫu ngoại", anh Đức cho biết.

Từ năm 2018, Nixx model đã có những mẫu Tây đầu tiên lọt qua vòng tuyển chọn (casting) để trình diễn cho NTK Công Trí tại tuần lễ thời trang. Với tiêu chí "thế giới có gì, VN có đó", đơn vị này hiện đi đầu trong việc làm cầu nối đưa các chân dài quốc tế có kỹ năng catwalk tốt lên sàn diễn Việt. Trong số các show thời trang từ đầu năm đến nay, đơn vị này luôn có từ 7 - 10 mẫu ngoại được chọn diễn runway. Ngoài Narc, Nixx, nguồn cung mẫu ngoại còn đến từ ASK Model Management, Mango Model Management, New Level Talent Management, PMD Model Management… với nhiều phân khúc khác nhau, cho các hạng mục như catwalk, ảnh lookbook, quay chụp campaign, video ca nhạc, chụp ảnh review sản phẩm…

Cạnh tranh bằng thực lực

Với các thương hiệu thời trang công sở, dạo phố như Oyster, Magonn, DMC, Khau by CQ, White Chic, The Soul… có tệp khách hàng trong nước thì việc mời mẫu ngoại mang đến giá trị tăng thêm cho sản phẩm và thương hiệu; trong khi đó, thương hiệu Việt đang nhắm đến thị trường quốc tế thì lựa chọn mẫu ngoại tiệm cận với hình ảnh của nhóm khách hàng tiềm năng.

Sau các show diễn tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) năm 2019, NTK Công Trí đều đặn giới thiệu các bộ sưu tập (BST) theo mùa trên tạp chí thời trang quốc tế Vogue. Trong số 3 BST gần đây gồm Mùa thu 2025, Xuân hè 2025 và Thu đông 2024, anh chỉ chọn 3 người mẫu Việt trên tổng số 12 người mẫu. Các thương hiệu đang "tấn công" thị trường toàn cầu mạnh mẽ như Gia Studios, C.Dam, Lsoul, Fancì club, Hacchic Couture… cũng đều chọn mẫu ngoại cho các bộ ảnh và chiến dịch truyền thông trên nền tảng số.

Người mẫu Polina Kim catwalk tại Tuần lễ thời trang quốc tế VN Xuân hè 2024 Ảnh: BTC

NTK Lê Thanh Hòa cho biết anh không có sự phân biệt nào giữa mẫu Tây và mẫu Việt. Dù là show cá nhân hay trình diễn tại tuần lễ thời trang, anh đều tổ chức casting để tìm ra những gương mặt phù hợp. Tiêu chí chọn người mẫu dựa trên tinh thần của BST và phù hợp với phong cách thời trang của thương hiệu. Riêng với mẫu diễn runway thì kỹ năng catwalk, thần thái và năng lượng tinh thần của người mẫu chính là những yếu tố mang tính quyết định.

Có một sự cạnh tranh ngầm đang diễn ra trên sàn diễn thời trang Việt khi nhìn vào con số gần 1.500 lượt người mẫu tham gia casting cho Tuần lễ thời trang quốc tế VN Xuân hè 2025, trong đó có không ít gương mặt mẫu quốc tế nổi bật. Người mẫu trẻ Kiều Thị Thúy Hằng cho biết cô nhận thấy người mẫu ngoại đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà thiết kế. "Tuy không phải tất cả nhưng một số người mẫu Việt chất lượng ngày càng giảm, kỹ năng yếu, không đủ chiều cao, vóc dáng không chuẩn, thái độ làm việc thiếu nghiêm túc... Trong khi đó người mẫu quốc tế đẹp hơn, kỹ năng tốt, tham gia đầy đủ các hoạt động và giá chỉ nhỉnh hơn mẫu Việt không đáng là bao", Thúy Hằng nói.