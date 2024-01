Người mẫu Ngọc Trinh bị đưa ra xét xử trong tháng 2.2024

TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh vào ngày 2.2. Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tọa.

Theo đó, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) sẽ bị xét xử về tội "gây rối trật tự công cộng", theo điểm a khoản 2, Điều 318 bộ luật Hình sự, phạm tội có tổ chức với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Bị cáo Trần Xuân Đông bị xét xử về 2 tội: "gây rối trật tự công cộng" theo điểm a khoản 2, và tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 1 Điều 341 bộ luật Hình sự.

Ngọc Trinh tại thời điểm bị khởi tố CACC

Bị cáo Ngọc Trinh có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Đông có 1 luật sư bào chữa.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử đã được tòa án tống đạt đến luật sư bào chữa cho 2 bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải, thành thật khai báo; tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.

Cáo trạng nêu, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe phân khối 150cc (bằng A2) nhưng Trinh bàn bạc cùng Trần Xuân Đông chuẩn bị xe môtô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm để lái xe. Đồng thời, Trinh phân công cho trợ lí là Nguyễn Thị Thúy Kiều và Nguyễn Thành Long (tài xế của Trinh) và Tăng Duy Khánh (bạn của Long), Nguyễn Hoàng Sơn (trợ lý của Đông) chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim.

Vào các ngày 5, 6.9.2023 và ngày 6.10.2023, Trinh và Đông đã điều khiển xe phân khối lớn và thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm, quỳ trên yên xe… di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng ở địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Ngọc Trinh lái mô tô thả 2 tay gây bất bình dư luận CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, Trinh biên tập và đăng lại các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm và đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân như: TikTok "Ngoc Trinh" 5 video và nhận được 478 ngàn lượt thích, 4.881 lượt bình luận; Facebook "Trần Thị Ngọc Trinh (cô bé ăn hàng)" thu hút 5.900 lượt tương tác; Fanpage "NGỌC TRINH" video lái xe phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương…

Đến ngày 19.10.2023, Ngọc Trinh và Đông bị bắt tạm giam và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thu giữ 4 xe môtô. Quá trình xác minh, có 3 xe môtô không lưu trữ thông tin số khung, số máy; thông tin nhập khẩu và qua giám định các biển số trên là giả. Một xe môtô còn lại của Trinh mượn của ông V. nhưng ông không biết Trinh mượn xe để sử dụng và phạm tội nên CQĐT đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Thủ Đức xử phạt hành chính.

Bị cáo Trần Xuân Đông khai nhận, 3 xe môtô trên là Đông mua của các đối tượng không rõ lai lịch. Khi mua xe, Đông biết giấy đăng ký xe là giả nhưng do ham rẻ và cần xe để sử dụng nên đồng ý mua. Trong đó, có hai giấy đăng ký xe bị mất, không thu hồi được; còn một giấy đăng ký xe môtô, Đông sử dụng từ năm 2020 đến khi thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng thì bị phát hiện.

Bị can Trần Xuân Đông CACC

Cũng theo cáo trạng, hành vi gây rối trật tự công cộng của hai bị cáo Trinh và Đông là xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác; gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của bị can Đông đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước. Do vậy cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với Thúy Kiều, Khánh, Long, Sơn là những người làm thuê cho Trinh và Đông. Trong nhận thức chủ quan của những người này chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không phải hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do đó, CQĐT không xử lý Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội gây rối trật tự công cộng là có cơ sở. Hiện CQĐT đã chuyển tài liệu, phương tiện bay flycam của Khánh đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức để xem xét xử lý về hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép.