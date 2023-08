Người mẫu Thùy Dương chia tay soái ca 'Người ấy là ai'

Thùy Dương trở lại làm bạn với Michael Trương sau 3 năm yêu nhau FBNV

Trên trang cá nhân, Thùy Dương đăng tải dòng trạng thái thông báo về chuyện chia tay. Cô cho biết lý do “đường ai nấy đi” vì định hướng không phù hợp. “Sau 3 năm tìm hiểu và đồng hành cùng nhau, chúng mình đã đi đến quyết định trở về mức làm bạn để giữ lại những kỷ niệm đẹp. Chỉ là hai đứa mình đã không còn nhìn thấy nhau trong tương lai của mỗi người nữa”, người mẫu 9X viết.

Lý do Thùy Dương quyết định lên tiếng chuyện tình cảm vì không muốn mọi người đặt những câu hỏi làm tổn thương đến Michael Trương. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn dành tình cảm và hỗ trợ cho cả hai trong suốt 3 năm qua. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng tiếc nuối cho chuyện tình 3 năm của cặp đôi.

Thùy Dương và Michael Trương lúc còn mặn nồng FBNV

Thùy Dương sinh năm 1990, được biết đến khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Với vóc dáng mảnh mai, kỹ năng trình diễn tốt, cô trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế lựa chọn mời trình diễn thời trang. Đến năm 2017, Thùy Dương trở lại với Vietnam’s Next Top Model và giành ngôi vị á quân. Cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình The Next Face Vietnam 2021.

Michael Trương, 34 tuổi, lớn lên ở Canada, gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, từng tham gia chương trình Người ấy là ai. Cả hai lần đầu tiếp xúc trong một buổi tiệc, sau đó thân thiết hơn khi cùng tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Trong khoảng thời gian yêu nhau, cặp đôi thoải mái thực hiện các clip, chia sẻ hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân.

Thùy Dương cũng từng dành những lời có cánh khi nói về “soái ca” Người ấy là ai: “Anh ấy rất thích nấu ăn. Khi quen anh ấy tôi mới lên mạng tìm hiểu về anh. Trong một bài báo, anh ấy nói nếu có bạn gái sẽ chăm sóc như em bé. Tôi thấy điều đó cũng đúng thật".