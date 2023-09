Người mẫu Thùy Dương: Chúng tôi chia tay vì sự xa cách, lạnh nhạt

Thùy Dương (TyhD) sinh năm 1990, đoạt giải á quân Vietnam's Next Top Model 2017. Năm 2021, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình The Next Face Vietnam. Người đẹp là gương mặt người mẫu kỳ cựu, xuất hiện trên nhiều sàn diễn trong nước