Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Người mẫu từng tham gia 'Người ấy là ai' qua đời ở tuổi 33

Thạch Anh
Thạch Anh
05/05/2026 16:46 GMT+7

Bằng Dương - người mẫu từng tham gia chương trình 'Người ấy là ai' vừa qua đời ở tuổi 33, khiến nhiều đồng nghiệp xót xa.

Gia đình thông báo người mẫu Bằng Dương qua đời hôm 5.5. Theo cáo phó, lễ nhập quan diễn ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 5.5. Lễ truy điệu của nam người mẫu tổ chức lúc 7 giờ ngày 6.5. Sau đó linh cửu được an táng tại Nghĩa trang nhân dân phường Hoàng Quế (tỉnh Quảng Ninh).

Lâm Bảo Châu, Nhâm Phương Nam tiễn biệt người mẫu Bằng Dương

Thông tin này khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp của người mẫu Bằng Dương bất ngờ. Chia sẻ với chúng tôi, Lâm Bảo Châu cho biết anh bàng hoàng khi hay tin về sự ra đi của đồng nghiệp. Theo tiết lộ, thời điểm Lâm Bảo Châu còn hoạt động tại Hà Nội, cả hai có mối quan hệ thân thiết. Khi anh Nam tiến phát triển sự nghiệp thì ít có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng nên bất ngờ khi hay tin đồng nghiệp qua đời.

Người mẫu từng tham gia 'Người ấy là ai' qua đời ở tuổi 33- Ảnh 1.

Bằng Dương từng tham gia chương trình Người ấy là ai

Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Nhâm Phương Nam để lại bình luận: “Yên nghỉ nhé bạn ơi”. Còn Đạt Kyo viết: “Xin chia buồn cùng gia đình”. Một người bạn chia sẻ: “Thật sự là một cú sốc với anh, xin chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu em được an yên nơi cõi vĩnh hằng”.

Bằng Dương sinh năm 1994, từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai (tập Hoa hậu Tường Linh làm nữ chính). Còn nhớ trong clip giới thiệu ở show hẹn hò này, anh từng giới thiệu bản thân là người mẫu, diễn viên tự do và tập tành kinh doanh. Thời điểm đó, anh xuất hiện với tấm bảng độc thân nhưng không được nữ chính lựa chọn khiến dàn cố vấn không khỏi tiếc nuối.

Theo ghi nhận, trang cá nhân của Bằng Dương có hơn 13.000 lượt thích, là nơi anh chia sẻ hình ảnh khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay đảm nhận vai trò trình diễn trong các show thời trang. Tuy nhiên, anh lại khá kín tiếng trên mạng xã hội. Bài chia sẻ gần nhất ở chế độ công khai của người mẫu 9X là hồi tháng 11.2024.

Tin liên quan

Nam diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' qua đời

Nam diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' qua đời

Nghệ sĩ gạo cội Trịnh Lôi, người đảm nhận vai diễn Cầu Thiên Nhẫn trong phim 'Thần điêu đại hiệp' phiên bản 1995, đã qua đời tại Hồng Kông, thọ 82 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Bằng Dương Người mẫu Bằng Dương qua đời sao việt qua đời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận