Người mẫu từng tham gia 'Người ấy là ai' qua đời ở tuổi 33

Gia đình thông báo người mẫu Bằng Dương qua đời hôm 5.5. Theo cáo phó, lễ nhập quan diễn ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 5.5. Lễ truy điệu của nam người mẫu tổ chức lúc 7 giờ ngày 6.5. Sau đó linh cửu được an táng tại Nghĩa trang nhân dân phường Hoàng Quế (tỉnh Quảng Ninh).

Lâm Bảo Châu, Nhâm Phương Nam tiễn biệt người mẫu Bằng Dương

Thông tin này khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp của người mẫu Bằng Dương bất ngờ. Chia sẻ với chúng tôi, Lâm Bảo Châu cho biết anh bàng hoàng khi hay tin về sự ra đi của đồng nghiệp. Theo tiết lộ, thời điểm Lâm Bảo Châu còn hoạt động tại Hà Nội, cả hai có mối quan hệ thân thiết. Khi anh Nam tiến phát triển sự nghiệp thì ít có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng nên bất ngờ khi hay tin đồng nghiệp qua đời.

Bằng Dương từng tham gia chương trình Người ấy là ai Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Nhâm Phương Nam để lại bình luận: “Yên nghỉ nhé bạn ơi”. Còn Đạt Kyo viết: “Xin chia buồn cùng gia đình”. Một người bạn chia sẻ: “Thật sự là một cú sốc với anh, xin chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu em được an yên nơi cõi vĩnh hằng”.

Bằng Dương sinh năm 1994, từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai (tập Hoa hậu Tường Linh làm nữ chính). Còn nhớ trong clip giới thiệu ở show hẹn hò này, anh từng giới thiệu bản thân là người mẫu, diễn viên tự do và tập tành kinh doanh. Thời điểm đó, anh xuất hiện với tấm bảng độc thân nhưng không được nữ chính lựa chọn khiến dàn cố vấn không khỏi tiếc nuối.

Theo ghi nhận, trang cá nhân của Bằng Dương có hơn 13.000 lượt thích, là nơi anh chia sẻ hình ảnh khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay đảm nhận vai trò trình diễn trong các show thời trang. Tuy nhiên, anh lại khá kín tiếng trên mạng xã hội. Bài chia sẻ gần nhất ở chế độ công khai của người mẫu 9X là hồi tháng 11.2024.