Người mẹ 83 tuổi bán bánh vỡ òa khi tâm nguyện với con trai thành hiện thực

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết về hoàn cảnh ngặt nghèo của cụ bà 83 tuổi còng lưng bán bánh mưu sinh, nỗ lực gom góp từng đồng để lo hậu sự cho con đã chạm đến trái tim của nhiều bạn đọc.

Đặng Thị Hoa hạnh phúc chia sẻ tâm nguyện chuyển hài cốt của người con trai xấu số đến nơi yên ổn đã hoàn thành ẢNH: TRẦN KHA

Giữa tháng 6 vừa qua, PV Thanh Niên có mặt tại điểm bán hàng của bà Hoa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Thành, TP.HCM) để thăm hỏi và thông báo tin vui. Khi thông tin số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp hỗ trợ đã được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng cá nhân, cụ bà 83 tuổi vỡ òa hạnh phúc, vui như tết.

Bà Hoa xúc động chia sẻ, bản thân vốn không rành công nghệ, trước giờ chỉ quen sử dụng chiếc điện thoại "cùi bắp" để nghe khách gọi đặt bánh. Thậm chí, nhiều khi có cuộc gọi nhỡ bà cũng không biết thao tác để gọi lại.

Trước đó, khi biết tin nhiều người muốn giúp đỡ, bà không hề có tài khoản ngân hàng. Thấy vậy, những người sống gần khu trọ tốt bụng đã chở bà đến ngân hàng để mở một tài khoản riêng. Do hạn chế về công nghệ, có thẻ rồi bà cũng chịu, không biết làm cách nào để kiểm tra số dư. Chỉ đến khi PV Thanh Niên trực tiếp đến thông báo số tiền bạn đọc gửi trao, cụ bà mới thực sự tin đây là sự thật.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà Hoa nghẹn ngào cho biết điều khiến bà mãn nguyện nhất lúc này là ước nguyện chuyển hài cốt của người con trai xấu số đến nơi yên ổn đã hoàn thành. Do mái ấm cũ tại ngôi chùa ở Bến Tre cũ tiến hành sửa chữa, thầy trụ trì đã tạo điều kiện giúp bà chuyển tro cốt của anh sang một ngôi chùa khác khang trang hơn.

"Bây giờ hài cốt của nó đã được yên ổn bên chùa mới rồi, ngoại thỏa lòng lắm. Giờ ngoại chỉ lo làm lụng để đi lại thăm nom nó thôi", bà Hoa cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh niềm vui sau chuỗi ngày dài u uất.

Kể từ ngày con trai đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, bà Hoa phát nguyện ăn chay trường. Gánh nặng tang chế từng khiến người mẹ già rơi vào bế tắc khi phải vay mượn khắp nơi. Bà cho biết, số tiền vay nóng có lãi suất cao để lo đám tang cho con trước đây nhờ tiền hỗ trợ của nhà hảo tâm và hàng xóm xung quanh, bà đã tất tả ngược xuôi và đã trả hết. Hiện tại, cụ bà chỉ còn nợ duy nhất - khoản tiền "nguội" do bà chủ nhà trọ tốt bụng cho mượn không lấy lãi để lo chi phí chuyển hài cốt con về quê.

Cụ bà 83 tuổi bên gánh bánh của mình ẢNH: TRẦN KHA

Dù tuổi cao sức yếu, hằng ngày bà Hoa vẫn kiên trì gánh hàng ra góc phố ở trung tâm TP.HCM, cố gắng mưu sinh bán bánh để trả nốt số nợ nghĩa tình cuối cùng này.

Thông qua Báo Thanh Niên, cụ bà Đặng Thị Hoa gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã đồng hành, nâng đỡ bà qua cơn hoạn nạn: "Tôi không có lời lẽ nào hoa mỹ để nói cho đẹp hết. Nhưng từ đáy lòng, dù nhiều dù ít, tôi thành thật cảm ơn mọi người đã thương cái thân già mồ côi nghèo này. Có số tiền này và biết con trai đã nằm yên ổn dưới mái chùa, tôi vui và biết ơn nhiều lắm".

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, cụ bà lưng còng gánh bánh tai yến đi bán ở trung tâm TP.HCM khiến nhiều người rơi nước mắt. Ở tuổi 83, cụ bà vẫn phải thức khuya dậy sớm, oằn mình cõng trên vai gánh nặng mưu sinh và món nợ lo hậu sự cho người con trai quá cố.