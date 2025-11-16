Đồng diễn dưỡng sinh ngàn người ở TP.HCM, có cụ bà 83 tuổi dậy từ 3 giờ

Chuơng trình đồng diễn dưỡng sinh do Viện Y dược học dân tộc TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức.

Không chỉ là hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và hướng tới 50 năm thành lập Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, sự kiện còn là lời khẳng định mạnh mẽ: TP.HCM đang đặt sức khỏe người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Lan tỏa tinh thần “Cùng nhau dưỡng sinh - cùng nhau khỏe mạnh”

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM nhấn mạnh, sự tham gia đông đảo của người dân là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của phong trào dưỡng sinh trong đời sống đô thị.

Bác sĩ Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bác sĩ Hồ Văn Hân cho biết, ban tổ chức đặc biệt xúc động khi đón tiếp các thành viên của Câu lạc bộ Dưỡng sinh, Bệnh viện đa khoa Củ Chi. Trong đó, cụ bà Phan Thị Nằng (83 tuổi, ở xã An Nhơn Tây, TP.HCM) vẫn miệt mài tập luyện và hòa mình vào đội hình đồng diễn.

“Hình ảnh ấy là thông điệp mạnh mẽ nhất về tinh thần Cùng nhau dưỡng sinh - cùng nhau khỏe mạnh. Dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn có thể sống khỏe, sống vui, lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng”, bác sĩ Hân nhấn mạnh.

Cụ Phan Thị Nằng lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe nhờ dưỡng sinh ẢNH: HOÀI NHIÊN

Cụ Phan Thị Nằng bày tỏ sự phấn khởi khi tham gia chương trình đồng diễn dưỡng sinh: “Cả đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được vì quá mong chờ buổi đồng diễn. Sáng nay mới 3 giờ tôi đã dậy chuẩn bị để kịp lên đường. Tôi gắn bó với dưỡng sinh hơn 10 năm rồi. Tập đều đặn giúp tinh thần tôi lúc nào cũng sảng khoái, lạc quan, cơ thể dẻo dai hơn. Hôm nay được hòa mình vào đội hình đồng diễn, gặp gỡ bạn tập ở nhiều nơi, tôi vui lắm”.

Từ dưỡng sinh đến chiến lược sức khỏe toàn dân của TP.HCM

Tại chương trình, bác sĩ Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao hoạt động này như một phần quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị - chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Khi người dân TP.HCM duy trì thói quen vận động mỗi ngày, họ đang góp phần tạo ra một thành phố khỏe mạnh và bền vững hơn. Người biết dưỡng sinh là người biết gìn giữ chính mình”, ông nói.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM bày tỏ sự tin tưởng rằng từ hiệu ứng tốt đẹp của chương trình hôm nay, TP.HCM sẽ có thêm các hoạt động tương tự, để mỗi người dân đều có cơ hội rèn luyện thể chất và chăm sóc sức khỏe.

Gần 2.000 người có mặt từ rất sớm để tham gia chương trình đồng diễn dưỡng sinh ẢNH: HOÀI NHIÊN

Sở Y tế TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ những mô hình giúp mỗi người dân có cơ hội tập luyện ngay tại gia đình, tổ dân phố, khu dân cư.

Sức khỏe gắn liền với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng

Tham dự chương trình, ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của gần 2.000 người tham gia. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết trong mỗi khu dân cư, mỗi gia đình.

Hoạt động dưỡng sinh thu hút đông đảo người dân TP.HCM tham gia ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh sự kiện không chỉ cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần sẻ chia, là những giá trị cốt lõi của MTTQ Việt Nam suốt 95 năm qua.

Trong không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Thành Trung kêu gọi người dân TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống sẻ chia bằng cách hướng về đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

“Rèn luyện sức khỏe và yêu thương cộng đồng luôn đi cùng nhau, tạo nên sức mạnh bền vững của thành phố”, ông Trung nói.

Bài tập dưỡng sinh: đơn giản, khoa học, phù hợp cho mọi nhà

Tại chương trình, chuyên gia của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM đã hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản, chỉ cần 15 phút mỗi ngày, giúp khí huyết lưu thông, xương khớp linh hoạt, tinh thần thư thái.

Bộ động tác được phát triển từ công trình nổi tiếng của giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng - người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh Việt Nam. Đây được ví như “bản hòa tấu của cơ thể” với những chuyển động tự nhiên mà ai cũng có thể thực hiện.

Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, mỗi người dân TP.HCM có thể tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính và nuôi dưỡng một cuộc sống vui khỏe hơn. Dưỡng sinh không chỉ là bài tập. Dưỡng sinh là lối sống, là cách để chúng ta xây dựng một TP.HCM khỏe mạnh, nhân ái và tràn đầy sinh khí.

Một số hình ảnh đồng diễn dưỡng sinh tại chương trình

Các cụ bà rất phấn khởi tham gia chương trình đồng diễn dưỡng sinh ẢNH: HOÀI NHIÊN

Hoạt động dưỡng sinh giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần luôn sảng khoái ẢNH: HOÀI NHIÊN

Không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng ở Sân vận động Phú Nhuận ẢNH: HOÀI NHIÊN

Cụ Trần Thị Mứt (73 tuổi, ở phường Tam Bình, TP.HCM) có mặt tại Sân vận động Phú Nhuận lúc 4 giờ sáng để tham gia diễn tập dưỡng sinh ẢNH: HOÀI NHIÊN

Hoạt động dưỡng sinh thu hút các em nhỏ háo hức tham gia ẢNH: HOÀI NHIÊN