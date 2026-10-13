Người mẹ có 2 con đậu học bổng chính phủ ở tuổi 14 kể cách đồng hành

Tại lễ trao học bổng chính phủ New Zealand diễn ra cuối tuần qua, Hoàng Quang Thông, cựu học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM), được xướng tên là ứng viên được trao học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS). Thông là một trong số ít học sinh hiếm hoi chỉ mới 14 tuổi đạt học bổng này. Và thật trùng hợp, cách đây 3 năm, chị của em là Hoàng Thủy Trúc cũng nhận học bổng ở tuổi 14.

Là phụ huynh của Trúc và Thông, chị Nguyễn Thị Thủy, giám đốc một công ty giáo dục ở TP.HCM, kể với Thanh Niên rằng 2 nguyên tắc chị luôn áp dụng khi nuôi dạy con là hỗ trợ từng bạn phát triển theo thế mạnh riêng, cũng như chuẩn bị "phòng tuyến" cho bản thân và con cái để cả gia đình sẵn sàng thích nghi. Điều này đặc biệt quan trọng khi con phải tự lập ở một quốc gia xa xôi trong độ tuổi còn khá nhỏ - chỉ mới học lớp 8 tại Việt Nam.

"Nhiều phụ huynh cũng lo nếu cho con du học ở độ tuổi này sẽ mất con luôn, bởi giai đoạn này con cái rất cần bố mẹ đồng hành. Hiểu điều này nên tôi luôn sắp xếp thời gian trao đổi cùng con cũng như hỗ trợ con chọn môn và lên chiến lược học phù hợp, nhất là với bé lớn", chị kể.

Chị Nguyễn Thị Thủy cùng chồng và con Hoàng Quang Thông tại lễ trao học bổng hôm 10.10 ảnh: Ngọc Long

Chia sẻ cụ thể hơn ở giai đoạn chuẩn bị, chị Thủy cho biết sẽ dốc sức giúp con có năng lực tiếng Anh và học thuật tốt, cũng như hỗ trợ con theo đuổi định hướng khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên dựa trên thế mạnh của con. Đồng thời, chị cũng chuẩn bị cho các con kỹ năng mềm để tự lập và tự phát triển nơi xứ người như nấu ăn, pha chế, phát biểu trước công chúng, đến hình thành thú vui như chụp ảnh, quay phim, tùy sở thích từng bé.

Song song đó, chị cũng nuôi dưỡng cho các con tinh thần phụng sự cộng đồng và hoạt động xã hội, để vừa trở thành một người tử tế vừa đại diện cho hình ảnh người Việt ở nước ngoài. "Điều này giúp các con có hành trang vững vàng không chỉ để ứng tuyển học bổng mà còn để sẵn sàng thích nghi với môi trường mới", chị Thủy chia sẻ.

Một phần nhờ sự đồng hành của gia đình mà Thủy Trúc, ở tuổi 16 được Bộ Giáo dục New Zealand và tổ chức Voice of Aroha (New Zealand) trao giải lãnh đạo triển vọng cho người học quốc tế vì có "kỹ năng lãnh đạo xuất sắc", cùng nhiều đóng góp cho nhà trường và cộng đồng. Gần đây, Trúc cũng được ĐH Victoria Wellington tại New Zealand cấp 2 học bổng có giá trị cao nhất để theo học song ngành quan hệ quốc tế và luật.

"Còn Quang Thông hiện rất hứng khởi với hành trình sắp tới định hướng trở thành phi công hoặc kỹ sư - nhất là từ khi con tiếp xúc với các chương trình truyền hình về khoa học và phương tiện bay. Bản thân tôi đang chuẩn bị cho con những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các ngành này trong thế giới mà trí tuệ nhân tạo (AI) tác động mạnh mẽ", chị Thủy kể thêm.

Trước đó, phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Bắc Á và Đông Nam Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) - đơn vị phụ trách xét duyệt và cấp học bổng, kể ông thấu hiểu những lắng lo của phụ huynh khi phải gửi con học xa nhà. Tuy nhiên, ông cam kết rằng New Zealand có nền văn hóa đề cao sự gắn kết, nơi cộng đồng luôn rộng mở và tinh thần "Manaakitanga" (tử tế, sẻ chia, quan tâm) hiện diện trong đời sống thường nhật.

"Đây là môi trường giúp xây dựng bản lĩnh và sự kiên cường, để các bạn ngày càng tự tin hơn, dám thử thách bản thân và phát triển toàn diện", ông nói.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Bắc Á và Đông Nam Á của ENZ, phát biểu tại sự kiện ẢNH: NGỌC LONG