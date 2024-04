Người mẹ đón 2 con gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ về nhà: 'Quá mừng!'

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an Q.1, cho biết khoảng 16 giờ ngày 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận thông tin của chị N.T.C (ngụ Q.7) trình báo về việc có 2 con gái 7 tuổi và 3 tuổi bị thất lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lập tức, các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh thông tin. Thời điểm này, trên mạng xã hội cũng đưa tin vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 truy tìm tung tích 2 bé trong thời gian sớm nhất. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng PC02, thông tin quá trình giải cứu, PC02 phối hợp Công an Q.1 điều động khoảng 200 cán bộ vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 8.4, công an xác định được tung tích của nghi phạm có liên quan là Phạm Huỳnh Nhật Vy (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Công an xác định nơi Vy bắt cóc, giữ 2 bé và trú ngụ.