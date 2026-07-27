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Người mẹ tàn tật sau thảm họa Yagi: ‘Nếu không vì con, tôi đã chẳng thiết sống...’
Video Đời sống

Người mẹ tàn tật sau thảm họa Yagi: ‘Nếu không vì con, tôi đã chẳng thiết sống...’

Đình Huy - Phan Hậu
Không chỉ là những khoản hỗ trợ vật chất kịp thời, sự đồng hành của Báo Thanh Niên đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp chị Đặng Thị Tư, người phụ nữ may mắn sống sót sau vụ sạt lở kinh hoàng tại Lào Cai, có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh, nuôi 3 con thơ hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Gần 2 năm kể từ trận sạt lở kinh hoàng do mưa bão Yagi (bão số 3), với chị Đặng Thị Tư (trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai), ký ức về ngày 11.9.2024 vẫn như một vết sẹo chưa lành. Mỗi khi trời đổ mưa, dù đang ở trong ngôi nhà kiên cố nhưng người phụ nữ 34 tuổi vẫn giật mình thảng thốt.

Người mẹ tàn tật sau thảm họa Yagi: ‘Nếu không vì con, tôi đã chẳng thiết sống...’

Chị Tư nhớ lại đầu tháng 9.2024, xã Viễn Sơn (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ) hứng mưa dồn dập nhiều ngày, nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Khi đó, chính quyền cảnh báo ngôi nhà của chị Tư nằm trong vùng nguy cơ sạt lở nhưng vợ chồng chị vẫn chần chừ ở lại, vì tiếc ngôi nhà đã dành dụm bao công sức mới có được, chỉ gửi 3 con trai sang nhà ông ngoại để đảm bảo an toàn.

Điểm tựa cho 4 mẹ con sau biến cố - Ảnh 2.

Niềm vui của các con chị Tư khi có máy tính mới

Ảnh: Đình Huy

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