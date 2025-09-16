Người mẹ trẻ Cần Thơ tái hiện Trung thu xưa cho con nhỏ

Trong khi nhiều gia đình chọn đón Tết Trung thu theo phong cách hiện đại, rực rỡ ánh đèn điện và ngập tràn bánh kẹo công nghiệp, chị Trinh, 28 tuổi, ở P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ lại tìm về những điều mộc mạc.

Ngay trong khu vườn sau nhà, chị dựng một căn nhà lá nhỏ, bày biện mâm cỗ, tái hiện trọn vẹn không gian Trung thu xưa, như một món quà ký ức dành cho con thơ.

Chị Nguyễn Thị Lệ Trinh (28 tuổi, TP.Cần Thơ) dựng căn nhà lá, bày mâm cỗ, cùng con tự làm lồng đèn giấy… để tái hiện không gian Trung thu xưa ẢNH: DUY TÂN

Tuổi thơ của thế hệ chị Trinh gắn liền với những mùa trăng đơn sơ. Ngày ấy, trẻ em không có nhiều đồ chơi như bây giờ, thay vào đó là những chiếc lồng đèn ông sao bằng tre, dán giấy kiếng màu. Khi không có giấy, trẻ em lấy vỏ lon sữa bò, đục lỗ, đốt đèn cầy bên trong, ánh sáng hắt ra lấp lánh trong niềm vui hồn nhiên.

Những ký ức ấy đã thôi thúc chị dựng lại một Trung thu đặc biệt cho con, nơi niềm vui được tạo nên từ những điều giản dị, nhưng ấm áp và khó quên.

Ngay từ đầu tháng tám âm lịch, chị Trinh bắt tay vào chuẩn bị. Không chọn mua lồng đèn điện tử hay đồ nhựa, chị tìm dây kẽm nhung, giấy kiếng màu, cùng con tự tay làm đèn ông sao, cá chép, thỏ ngọc hay thậm chí cả những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Chị Trinh còn chuẩn bị mâm cỗ mang đậm phong vị Nam Bộ, ngoài bánh trung thu hiện đại, còn có bánh pía, bánh in và nhiều loại bánh quê truyền thống. Trái cây trong vườn như ổi, mận, chuối được sắp thành mâm ngũ quả giản dị mà đầy sắc màu. Tất cả được bày biện trong căn nhà tranh mái lá do chính tay chị dựng nên, gợi nhớ không gian rằm tháng Tám ngày trước.

Trung thu bây giờ đủ đầy hơn, nhưng chị Trinh mong muốn con hiểu rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở quà bánh. Một chiếc lồng đèn tự làm, một cái bánh quê cũng có thể trở thành ký ức tuổi thơ trọn vẹn.