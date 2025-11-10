Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người mua hàng 'lời to' khi Apple để sai giá tiền trên web

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/11/2025 15:53 GMT+7

Lỗi hệ thống biến AirTag giảm giá 70%, nhiều người đã nhanh tay và mua hàng với giá cực 'mềm'.

Theo PhoneArena, một sơ suất kỹ thuật trên Apple Store trực tuyến vừa gây ra một cơn sốt mua sắm 'bất đắc dĩ', đó là khi 'táo khuyết' vô tình định giá sai nghiêm trọng một trong những phụ kiện bán chạy nhất của mình.

Apple phạm sai lầm khi bán 'hớ' gói 4 AirTag với giá 1 chiếc

Sự việc được trang 9to5 Toys phát hiện đầu tiên vào ngày 7.11. Trang web của Apple đã niêm yết giá cho bộ 4 chiếc AirTag với mức giá không tưởng chỉ 29 USD (khoảng 762.000 đồng). Đây là mức giảm giá 'sốc' lên đến 70% so với con số gốc 99 USD, và thậm chí còn rẻ hơn cả mức giá 64 USD của Amazon cho cùng sản phẩm.

Mặc dù đang gần kề mùa mua sắm Black Friday và tin đồn về AirTag 2 sắp ra mắt (những lý do hợp lệ để Apple giảm giá), có một manh mối rõ ràng cho thấy đây là một sai sót. Nhiều người tiêu dùng nhanh trí đã nhận ra đây là một cơ hội lớn và lập tức tận dụng cơ hội, cho rằng đây là một đợt siêu giảm giá của Apple.

Cụ thể, trong khi giá bộ 4 chiếc được niêm yết là 29 USD, giá cho một chiếc AirTag riêng lẻ vẫn được giữ nguyên là 29 USD. Điều này tạo ra một tình huống phi lý là khách hàng có thể trả 29 USD để mua 1 chiếc, hoặc trả cùng số tiền đó để sở hữu 4 chiếc. Đương nhiên, ai cũng chọn phương án sau.

Người mua hàng 'lời to' khi Apple để sai giá tiền trên web - Ảnh 1.

Lỗi hệ thống khiến 4 chiếc AirTag vẫn bằng giá với 1 chiếc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Hóa ra, mức giá 'giật mình' trên là một lỗi hệ thống. Chỉ vài giờ sau khi bị phát hiện, Apple đã nhanh chóng sửa lại giá niêm yết trên trang Apple Store.

Hậu quả là gã khổng lồ công nghệ bắt đầu hủy hàng loạt đơn hàng đã được thực hiện ở mức giá sai. Apple gợi ý rằng bất kỳ ai đã đặt mua bộ 4 chiếc với giá 29 USD nên tự kiểm tra lại tình trạng đơn hàng của mình.

Động thái này là hoàn toàn hợp pháp. Trong mục "Chính sách mua hàng của Apple Store", Apple đã ghi rõ: "Apple bảo lưu quyền... sửa chữa các lỗi giá cả vô tình". Đối với một số đơn hàng không bị hủy, Apple chỉ đơn giản là tự ý tăng giá trong đơn hàng từ 29 USD lên mức giá đúng là 99 USD.

Mặc dù vậy, một số khách hàng 'nhanh tay' đã thực sự nhận được món hời của mình. Trước khi Apple kịp nhận ra sai sót và hành động, những người này đã lập tức chọn hình thức đến Apple Store nhận hàng trực tiếp hoặc thậm chí thuê dịch vụ chuyển phát nhanh hỏa tốc để lấy hàng. Họ đã thành công sở hữu bộ 4 chiếc AirTag với giá chỉ 29 USD.

Với những ai mua hụt lần này, lựa chọn tốt nhất có lẽ là chờ đợi AirTag 2 (tên mã B589). Model mới này được đồn đoán sẽ trang bị chip Ultra Wideband (UWB) thế hệ thứ hai, giúp tăng phạm vi tìm kiếm chính xác lên gấp 3 lần (đến 90 mét).

Khám phá thêm chủ đề

