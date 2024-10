Việt kiều Mỹ ứng phó siêu bão Milton: Miễn phí đồ ăn, chỗ ở cho đồng hương

Bão Milton đã đổ bộ vào khu vực gần thành phố Siesta Key, bang Florida của Mỹ vào tối 9.10 (giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam). Tình trạng "bão chồng bão" đang đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều người Việt và người Việt gốc Mỹ.



Nhiều nỗi trăn trở

Chưa đầy hai tuần sau khi cơn bão cấp 4 Helene gây thiệt hại kinh hoàng, người dân Florida nói chung và cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt nói riêng phải tiếp tục đối mặt siêu bão lịch sử Milton.

Rút kinh nghiệm từ đợt bão trước, chính quyền các địa phương đã yêu cầu người dân nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn từ sớm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc sơ tán vì kẹt xe và cạn kiệt nhiên liệu.

Mưa tại thành phố Orlando, bang Florida ngày 9.10 ẢNH: REUTERS

Chị Nguyễn Trâm (31 tuổi, người Mỹ gốc Việt), cư dân của thành phố Pinellas Park - một trong những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp chia sẻ nỗi lo không thể di tản vì nhà đông người, có em bé chỉ mới 4 tháng tuổi nên vất vả trong việc đi lại. Tuy nhiên, chị đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc, gia cố nhà cửa từ 5 ngày trước bão đổ bộ.

Thời điểm 9 giờ sáng qua 9.10 (theo giờ địa phương), mưa gió mạnh dần. Nhà chị ở khu không bắt buộc di tản nên ở lại, chuẩn bị đồ ăn dự trữ và ở yên trong nhà. 2 tuần trước, khi bão Helene đổ bộ, nhà chị may mắn không bị ảnh hưởng nhưng nhà người quen ở gần biển coi như mất trắng, đồ đạc xe cộ hư hỏng hết.

Các phương tiện chạy bão (trái) từ bờ tây sang bờ đông Florida ngày 8.10 REUTERS

"Ba tôi đã chằng chéo lại nóc nhà, lấy bao cát chắn lối ra vào, kê cao tất cả đồ điện, chuẩn bị đồ ăn, nước uống, đèn cầy, giấy vệ sinh… Tôi lo ngại về sự an toàn của máy phát điện nên không sử dụng, trường hợp hết pin điện thoại, gia đình sẽ sạc bằng xe điện ở nhà", chị Trâm nói.

"Ai nhanh tay mới mua được nhiều thực phẩm, đồ ăn" là tình trạng chị Huỳnh Khương Khánh Vy (36 tuổi, ở TP.Jacksonville) gặp phải trong thời gian bão Milton đổ bộ. Sáng 9.10, chị vừa thức dậy thấy trời mưa tầm tã, chiều cùng ngày gió mạnh dần khiến người phụ nữ không khỏi lo lắng.

Mưa lớn, gió mạnh khi bão Milton ập vào Florida

Nơi chị sống cách TP.Tampa tâm bão Milton khoảng 3 giờ lái xe. "Các siêu thị cũng hạn chế số lượng sản phẩm được mua, mỗi gia đình chỉ có thể mua được 1-2 phần vì ai cũng cần. May mắn, giá cả vẫn bình thường, không tăng đột biến", chị Khánh Vy bày tỏ.

Cũng theo người phụ nữ, cúp điện cũng là một trong những nỗi lo lớn của nhiều gia đình. Trước khi bão đổ bộ, chị Vy đi khắp nơi tìm mua bình gas mini để nấu ăn khi mất điện nhưng đều hết sạch.

Sóng lớn ở St. Petersburg, Florida ẢNH: AFP

"Thời điểm này chạy xe ngoài đường rất khó khăn, không di chuyển được vì kẹt xe, đông người ở các thành phố ven biển đổ xô di tản. Nếu đi đường quốc lộ chỉ còn biết đứng im, không còn cách nào khác. Ai ở Florida lâu sẽ biết cách tránh bão còn như tôi mới chuyển qua bang này sống 10 tháng không khỏi sợ hãi vì mưa bão liên tục", chị Vy chia sẻ.

Tình người trong hoạn nạn

Bất chấp sự khủng khiếp của siêu bão Milton, người Việt hoặc người Mỹ gốc Việt xa xứ vẫn hướng về nhau với tình cảm chân thành. Mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng thông báo miễn phí chỗ ở cho mọi người di tản trong thời gian bão quét qua.

Gia đình chị Phạm Ly Ly (36 tuổi, thành phố Jacksonville) chuyển về bang Florida 3 năm trước. Dù không ở tâm bão nhưng lòng người phụ nữ không khỏi sốt ruột khi theo dõi tin tức về sự tàn phá khủng khiếp của siêu bão này. Chị chuẩn bị máy phát điện, đồ ăn, nước uống và dành hai căn nhà chưa cho thuê để hỗ trợ gần 30 người tránh bão.

Nhà hàng miễn phí đồ ăn cho người đến tránh bão ẢNH: NVCC

"May mắn là người thuê nhà họ vừa dọn ra ngoài và một căn vừa xây xong, chưa có phần bếp nên vẫn đang để trống. Mọi người có thể đến trú ở hai căn nhà này, tôi chỉ lo là thiếu chỗ ngủ nếu lượng người đến quá đông. Máy phát điện không đủ cho 3 căn nhà tính cả nơi tôi đang ở", chị Ly nói.

Chị Ly cho hay, tình trạng tăng giá thực phẩm không xảy ra. Tuy nhiên, các siêu thị, cửa hàng không có hàng để cung cấp vì lượng người mua dự trữ nhiều đặc biệt là nước uống và xăng dầu. Thời tiết ở Florida không lạnh, mùa đông dễ chịu nhưng thường xuyên có bão.

"Sức mình nhỏ, làm được gì vẫn nên làm để giúp mọi người an toàn. Tôi hy vọng sức tàn phá của bão không quá nặng nề để ai nấy đều an toàn", người phụ nữ chia sẻ.

Nhà hàng tiếp đón nhiệt tình những người đến tránh bão ẢNH: NVCC

Một nhà hàng Việt ở TP.Atlanta đã miễn phí bữa ăn cho kiều bào sơ tán từ Florida. Chỉ trong 2 ngày đã có vài trăm lượt khách đến nhà hàng. Khi thấy khách lạ bước vào, nhân viên sẽ hỏi thăm. Đợi đến lúc ăn uống xong, nhà hàng mới thông báo không thu tiền để những người tránh bão không ngại.

Ai nấy đều hy vọng an toàn sau khi siêu bão đổ bộ ẢNH: NVCC

Anh An Nguyễn, chủ quán chia sẻ: "Đây chỉ là một việc tự phát trong gia đình với ý tưởng thực hiện từ mẹ của tôi. Nhiều nơi bị ảnh hưởng do thiên tai, chúng tôi rất đồng cảm nên hỗ trợ mọi người trong khả năng", anh An bày tỏ.