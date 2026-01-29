Người nhập cảnh vào TP.HCM có dấu hiệu nhiễm virus Nipah sẽ bị cách ly

Các đơn vị hoạt động và các hãng hàng không khai thác tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng như các quy định về kiểm soát sức khỏe của hành khách đi tàu bay của các nước khi hành khách nhập cảnh vào thành phố.

Để chủ động phòng chống bệnh do vi rút Nipah, TP.HCM sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp hoặc thần kinh bất thường để cách ly khi đi từ vùng có dịch ẢNH: K.L

Cụ thể, người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sẽ được hướng dẫn đến khu vực cách ly y tế tạm thời để thu thập thông tin liên lạc, khai thác các yếu tố dịch tễ và khám sàng lọc. Các trường hợp xác định nghi nhiễm sẽ được HCDC áp dụng các biện pháp cách ly y tế, xử lý y tế theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Các hãng phải thông báo ngay cho Bộ phận kiểm dịch y tế của HCDC tại sân bay hoặc cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện người có dấu hiệu ca bệnh nghi ngờ như: Đau nhức khớp, đau đầu, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

Cán bộ công nhân viên của Cảng được yêu cầu hạn chế đến khu vực có dịch bệnh do virus Nipah nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp trở về từ vụng có dịch bệnh, phải tự theo dõi sức khỏe. Trong vòng 14 ngày kể từ khi về từ vùng dịch, nếu có các triệu chứng như: Đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác, thông báo rõ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế.

ối với người nhà, người thân, hoặc bản thân đến và về từ các nước có dịch bệnh do virus Nipah bùng phát như: Ấn Độ, Thái Lan, cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah cho bản thân, gia đình.

Cảng Tân Sơn Nhất khuyến cáo mọi người khi phát hiện người thân, đồng nghiệp có các triệu chứng nghi ngờ mắc dịch bệnh do virus Nipah, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế địa phương hoặc Kiểm dịch y tế tại sân bay theo số điện thoại hotline: 0988.587.009 để kịp thời có phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ hiện nay, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động cập nhật thông tin chính thống, nâng cao ý thức phòng bệnh, đồng thời không nên lo lắng quá mức, tránh tâm lý hoang mang không cần thiết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vi rút Nipah được phát hiện lần đầu vào năm 1999 tại Malaysia trong một đợt bùng phát liên quan đến chăn nuôi heo.

Các đợt bùng phát sau này tại Bangladesh và Ấn Độ cho thấy nguy cơ lây nhiễm qua thực phẩm và lây truyền thứ phát giữa người với người, trong đó nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân là nhóm có nguy cơ cao.

Tại TP.HCM, các nghiên cứu chuyên sâu sử dụng kỹ thuật hiện đại như metagenomics, PCR, khối phổ, do Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thực hiện trên các bệnh nhân viêm não tại TP và các tỉnh phía nam đều không phát hiện vi rút Nipah.

Mặc dù nguy cơ bùng phát dịch Nipah tại thành phố hiện nay là không cao, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vẫn tồn tại trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.