Người nổi tiếng livestream bán hàng chính thức bị 'quản'

Sáng 10.12, với gần 94% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Thương mại điện tử. Luật gồm 7 chương, 41 điều sẽ có hiệu lực từ 1.7.2026.

Đáng chú ý, luật đưa ra quy định mới về hoạt động livestream bán và tiếp thị liên kết. Người livestream bán hàng cần cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ xác thực danh tính.

Họ cũng phải từ chối hợp tác khi người bán không cung cấp đầy đủ thông tin, trong đó có giấy tờ, tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên ẢNH: GIA HÂN

Đồng thời, người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, chính sách khuyến mại, bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, không được sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục trong quá trình livestream bán hàng. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc được cơ quan nhà nước yêu cầu, người livestream bán hàng phải dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị.

Trước đó, báo cáo tiếp thu giải trình, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, cơ quan soạn thảo quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia trong quá trình livestream bán hàng (bao gồm người bán, người livestream và chủ quản nền tảng) nhằm tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các bên và tạo cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Đối với mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử, luật đã xác định đây là một loại hình nền tảng riêng, độc lập, được thiết kế hệ thống nghĩa vụ phù hợp với tính chất hoạt động, không áp dụng máy móc các quy định như đối với nền tảng thương mại điện tử trung gian. Song vẫn bảo đảm không tạo ra khoảng trống trách nhiệm, đặc biệt trong quản lý nội dung kinh doanh, phối hợp xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về quy định định danh người bán trên sàn, cơ quan soạn thảo cho biết, quy định được xây dựng trên cơ sở khai thác hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) nhằm góp phần làm sạch thị trường thương mại điện tử.

Đồng thời, hạn chế hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua khả năng truy vết người bán, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo số liệu của Bộ Công thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt trên 25 tỉ USD trong năm ngoái, tăng trưởng 20% so với 2023. Lĩnh vực này chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cả nước, đứng thứ 3 Đông Nam Á.

Dự kiến năm 2030, quy mô thị trường xấp xỉ 63 tỉ USD.