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Người nuôi diều | Phim ngắn Vietnamese 2026
Video Phim ngắn Vietnamese

Người nuôi diều | Phim ngắn Vietnamese 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Phim ngắn 'Người nuôi diều' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Phim ngắn "Người nuôi diều" kể về bà Vỹ - một người mẹ đơn thân nghèo vất vả nuôi người con trai bại não và chậm phát triển tên Nhỉnh. Giữa áp lực mưu sinh và căn bệnh giai đoạn cuối, bà dần nhận ra những hành động tưởng như phá phách chỉ là cách cậu mong được mẹ quan tâm. 

Trước khi qua đời, bà dành những ngày cuối cùng để cùng con làm nên cánh diều đầu tiên có thể bay, chuẩn bị cho con bước tiếp cuộc đời. Sau khi bà mất, Nhỉnh tiếp tục làm diều, được những người xung quanh đón nhận và có một cuộc sống mới.

Người nuôi diều | Phim ngắn Vietnamese 2026

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