Người nuôi diều | Phim ngắn Vietnamese 2026

Phim ngắn "Người nuôi diều" kể về bà Vỹ - một người mẹ đơn thân nghèo vất vả nuôi người con trai bại não và chậm phát triển tên Nhỉnh. Giữa áp lực mưu sinh và căn bệnh giai đoạn cuối, bà dần nhận ra những hành động tưởng như phá phách chỉ là cách cậu mong được mẹ quan tâm.

Trước khi qua đời, bà dành những ngày cuối cùng để cùng con làm nên cánh diều đầu tiên có thể bay, chuẩn bị cho con bước tiếp cuộc đời. Sau khi bà mất, Nhỉnh tiếp tục làm diều, được những người xung quanh đón nhận và có một cuộc sống mới.