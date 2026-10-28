Người phụ nữ 65 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì… quá hạnh phúc

Theo báo cáo ca bệnh đăng trên tạp chí Oxford Medical Case Reports, người phụ nữ bị đau ngực kéo dài 3 ngày, kèm khó thở khi hoạt động thể lực.

Điện tâm đồ ban đầu ghi nhận những thay đổi gợi ý nhồi máu cơ tim, khiến bác sĩ khẩn trương chuyển bà đến khoa cấp cứu. Tuy nhiên, kết quả chụp mạch vành không phát hiện tình trạng tắc nghẽn.

Thay vào đó, tâm thất trái của người bệnh xuất hiện tình trạng phình bất thường, làm suy yếu tim, khiến cơ quan này giảm khả năng bơm máu hiệu quả đi khắp cơ thể. Các bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh cơ tim Takotsubo, cụ thể là “hội chứng trái tim hạnh phúc”.

Rất may, sau khi được điều trị, người bệnh đã hồi phục hoàn toàn chức năng tim và tiếp tục duy trì cuộc sống khỏe mạnh, theo Science Alert.

Cảm xúc hạnh phúc quá mãnh liệt có thể gây ra tình trạng nguy hiểm cho tim, dù trường hợp này hiếm gặp ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Vẫn có nguy cơ đe dọa tính mạng

Cảm xúc tích cực quá mạnh, chẳng hạn như vui mừng hoặc phấn khích đột ngột, đôi khi có thể kích hoạt một tình trạng tim mạch hiếm gặp gọi là bệnh cơ tim Takotsubo (TTS). Bệnh khiến cơ tim suy yếu tạm thời, làm thay đổi hình dạng buồng tim và có triệu chứng gần giống nhồi máu cơ tim cấp, nên dễ bị bỏ sót. Dù nhiều trường hợp có thể hồi phục, bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bệnh cơ tim Takotsubo có thể khởi phát sau những trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt, dù tích cực hay tiêu cực. Thể bệnh liên quan đến cảm xúc tiêu cực thường được gọi là “hội chứng trái tim tan vỡ”; thể bệnh khởi phát do cảm xúc tích cực được gọi là “hội chứng trái tim hạnh phúc”.

Theo các nghiên cứu, bệnh cơ tim Takotsubo được ghi nhận ở khoảng 1 - 3% bệnh nhân nhập viện vì nghi ngờ hội chứng mạch vành cấp. Trong một nghiên cứu đăng ký quốc tế, khoảng 4,1% số ca bệnh cơ tim Takotsubo có yếu tố khởi phát cảm xúc được xác định liên quan đến sự kiện tích cực.

Cần cảnh giác với các dấu hiệu bất thường

Cơ chế chính xác của bệnh cơ tim Takotsubo vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Theo các tác giả báo cáo ca bệnh, cả hội chứng trái tim hạnh phúc và hội chứng trái tim tan vỡ đều liên quan đến sự kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và sự gia tăng các catecholamine - nhóm chất có vai trò trong phản ứng của cơ thể trước căng thẳng. Tuy nhiên, phản ứng của cơ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất cảm xúc khởi phát.

Các tác giả nhấn mạnh cần nghĩ đến khả năng mắc bệnh cơ tim Takotsubo ngay cả ở những người không có các yếu tố nguy cơ tim mạch thông thường.

Cuối năm 2025, bác sĩ tim mạch John Madias thuộc Trường Y Icahn tại Mount Sinai, New York (Mỹ), cũng kêu gọi nâng cao nhận thức về hội chứng trái tim hạnh phúc và hội chứng trái tim tan vỡ. Ông lưu ý rằng các biến chứng và nguy cơ tử vong của 2 thể bệnh có thể tương đương nhau.

Người có biểu hiện đau ngực hoặc khó thở cần được đánh giá y tế khẩn cấp, ngay cả khi triệu chứng xuất hiện sau một sự kiện vui mừng. Không nên mặc định các dấu hiệu này chỉ do cảm xúc gây ra.