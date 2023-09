Người phụ nữ đau bụng suốt 20 năm vì một viên sỏi

Nguyên nhân gây viêm tụy

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Ngọc Bích (Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa) cho biết nguyên nhân phổ biến (70%) của viêm tụy mạn là do uống rượu bia trong thời gian dài. Bên cạnh đó là do sỏi mật, xơ nang, mỡ máu, do tác dụng phụ của một số loại thuốc (estrogen, steroid và thuốc lợi tiểu thiazid). Tuy nhiên, có đến 20-30% số người bị viêm tụy mạn không tìm ra nguyên nhân, có thể do bẩm sinh hoặc một số khiếm khuyết di truyền, chị O. cũng nằm trong trường hợp này, không rõ nguyên nhân gây bệnh.

Viêm tụy có 2 loại là viêm tụy cấp tính và viêm tụy mạn tính. Bệnh có triệu chứng đau bụng trên có thể lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn mửa, sụt cân, phân có mỡ. Tình trạng việm tụy, đặc biệt là viêm tụy cấp tính nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như suy cơ quan, viêm tụy hoại tử nhiễm trùng, thậm chí tử vong. Trường hợp viêm tụy mạn có thể dẫn đến ung thư tuyến tụy, rối loạn chức năng ngoại tiết, đái tháo đường.

Bác sĩ Ngọc Bích khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa bệnh sớm như hạn chế rượu bia, thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, nhiều muối. Ăn uống khoa học, cân đối các nhóm dưỡng chất. Người bệnh đái tháo đường, mỡ máu cần khám sức khỏe định kỳ để tầm soát biến chứng viêm tụy. Người có triệu chứng bệnh nên đến bệnh viện có khoa Tiêu hóa để được chẩn đoán và điều trị.