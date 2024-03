Người phụ nữ dựng kịch ôm 3 con nhảy cầu có thể bị phạt nhiều hành vi

Nêu quan điểm về vụ việc người phụ nữ dựng hiện trường giả tự tử cùng 3 con vì giận dỗi chồng, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng người phụ nữ này có thể bị xử phạt hành chính về 2 hành vi.

Xe ô tô và 4 đôi dép để trên cầu Đông Trù MXH

Thứ nhất, hành vi để xe trên cầu, để lại thư tuyệt mệnh cũng như 4 đôi dép trên cầu Đông Trù (Hà Nội) nhằm tạo ra những thông tin giả. Hành vi này đã vi phạm điểm c khoản 3 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình.

Theo đó, người phụ nữ có thể bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ngoài ra, người này còn có thể bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng về hành vi dừng đỗ xe ô tô trên cầu, quy định tại điểm d khoản 4 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP; bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Lá thư người phụ nữ để lại MXH

Theo luật sư Thơm, xuất phát từ việc giận dỗi chồng, người vợ đã lên kế hoạch tạo màn kịch kể trên nhằm gây áp lực để giải quyết mâu thuẫn là không khéo léo. Nhẽ ra mâu thuẫn nội bộ thì vợ chồng cùng nhau giải quyết, hoặc nhờ chính quyền địa phương hòa giải. Người vợ tạo màn kịch như vậy đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của các cơ quan chức năng và người dân.

Trước đó, sáng 1.3, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, thông tin về việc phát hiện xe ô tô mang biển số 88A - 178.XX đỗ trên cầu Đông Trù, bên cạnh là 4 đôi dép của một người lớn và 3 trẻ em.

Người dân còn tìm thấy lá thư với nội dung: "Anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Anh nói anh áp lực trong cuộc sống, vậy 4 mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh! Mẹ xin lỗi các con đã khổ khi theo mẹ". Cuối thư người viết ký tên Hằng.

Theo hình ảnh chia sẻ, bên trong xe có nhiều quần áo, đồ chơi trẻ em. Người đi đường nghi 4 mẹ con nhảy xuống sông tự tử, đã trình báo lực lượng chức năng.

Nhận thông tin, Đội CSGT đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP.Hà Nội huy động hàng chục cán bộ cùng phương tiện đến hiện trường tìm kiếm dưới thời tiết lạnh.

Lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội cho hay, trong lúc tìm kiếm, Công an TP.Hà Nội nhận thông báo từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc đã thấy 4 mẹ con kể trên tại địa bàn. Người phụ nữ đã tạo hiện trường giả ôm con nhảy cầu vì nhiều ngày nay không liên lạc được với chồng.

Qua sự việc, lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần suy nghĩ trước khi hành động, không vì một chuyện riêng tư nhỏ mà ảnh hưởng đến nhiều người.