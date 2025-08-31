Người phụ nữ mang trong mình 'quả bom nổ chậm' suốt nhiều năm

Khối phình động mạch suýt cướp đi mạng sống của người bệnh

Chị K.P. (31 tuổi, ở An Giang) đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn khám trong tình trạng đau ngực, mệt lả, khó thở.

"Tôi đến với bệnh viện như 'hy vọng cuối cùng' sau hành trình đi khắp nơi chữa trị và nhận được những cái lắc đầu đầy nuối tiếc", chị P. bày tỏ.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực đã cho người bệnh chụp X-quang và MSCT lồng ngực (chụp cắt lớp vi tính đa dãy vùng ngực) để chẩn đoán, phát hiện một khối phình động mạch phổi khổng lồ kích thước khoảng 7 cm tại thùy trên phổi phải, khiến tĩnh mạch phổi trên phải giãn tới 2,6 cm cùng nhiều bất thường mạch máu khác.

Sững sờ trước khối phình động mạch suýt cướp đi mạng sống của người bệnh Ảnh: BVCC

Ngày 31.8, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, chuyên gia đầu ngành phẫu thuật lồng ngực, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết, tổn thương này thực chất đã âm thầm tồn tại nhiều năm. Bốn năm trước, người bệnh từng phát hiện bất thường liên quan đến thoái hóa thành mạch, đã được tư vấn phẫu thuật nhưng người bệnh trì hoãn can thiệp. Suốt thời gian ấy đến nay, khối phình tiếp tục giãn to, khiến bão hòa oxy máu chỉ còn khoảng 85%, gây suy giảm thể lực, khó thở mạn tính và suy tim tiến triển. Thành mạch bị thoái hóa và giãn lâu ngày tạo nên túi phình nguy hiểm, đặc biệt khi khối phình nằm ngay thùy trên phổi phải và nối trực tiếp với các nhánh mạch lớn.

Trước tình cảnh của bệnh nhân, theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh giải pháp an toàn duy nhất là cắt bỏ thùy phổi mang khối phình nhưng vẫn phải giữ lại thùy giữa và thùy dưới để duy trì chức năng hô hấp và giảm nguy cơ suy tim sau mổ. Kỹ thuật này được gọi là Arterial Sleeve Lobectomy (cắt thùy phổi kèm tái tạo mạch máu dạng "sleeve"), một trong những phẫu thuật khó bậc nhất của chuyên ngành lồng ngực.

Với túi phình nằm sát ngay động mạch phổi, chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến động mạch vỡ, người bệnh có thể tử vong ngay trên bàn mổ. Ngay cả khi đảm bảo an toàn cho động mạch phổi, người bệnh vẫn có nguy cơ đối mặt với những biến chứng nặng nề như tắc mạch phổi, xuất huyết nặng hoặc suy hô hấp sau mổ nếu có bất kỳ sai sót nhỏ nào trong ca phẫu thuật. Đây thực sự là thử thách lớn cho phẫu thuật viên vì kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối trong thao tác khâu nối tái tạo mạch máu, kiểm soát chảy máu nghiêm ngặt và duy trì dòng chảy tuần hoàn liên tục.

Cuộc phẫu thuật sinh tử kéo dài hơn 3 tiếng

Đội ngũ bác sĩ tập trung cao độ để cứu sống người bệnh Ảnh: BVCC

Ê kíp phẫu thuật gồm Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh và bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phú Khang, phối hợp cùng đội ngũ Khoa Gây mê hồi sức, thực hiện một đường rạch liên sườn số 4 bên phải dài 15 cm để mở lồng ngực. Khi vào khoang màng phổi, các bác sĩ phát hiện búi mạch máu giãn khổng lồ chiếm gần hết thùy trên phổi phải.

Để xử lý khối phình nguy hiểm, ê kíp phẫu thuật lần lượt cắt bỏ tĩnh mạch thùy trên phải, các nhánh động mạch trên phải và cuối cùng là phế quản thùy trên. Khoang ngực sau đó được rửa sạch, cầm máu kỹ lưỡng và đặt ống dẫn lưu an toàn.

Ca phẫu thuật khép lại sau hơn 3 tiếng căng thẳng, thùy trên phổi phải cùng khối phình động mạch khổng lồ đã được loại bỏ và thực hiện giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy khối phình động mạch là do mạch máu xơ hóa và viêm phế quản mạn tính.

"Tái sinh" sau cửa tử

Khối phình động mạch phổi "tử thần" sau khi được cắt bỏ Ảnh: BVCC



Dưới sự chăm sóc tận tình và theo dõi sát sao của các bác sĩ, 5 ngày sau phẫu thuật, cơn đau tức ngực của chị P. đã giảm hẳn. Chị có thể ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường, chức năng hô hấp ổn định và không còn cảm giác khó thở.

"Tỉnh lại sau phẫu thuật, được hít thở khí trời dễ dàng tôi thấy mình thật may mắn. Tôi biết ơn ê-kíp bác sĩ đã giúp tôi vượt qua ca phẫu thuật, tái sinh trở lại", chị P. bày tỏ.

"Phình động mạch phổi là bệnh lý cực kỳ hiếm gặp, diễn tiến âm thầm nhưng nguy cơ tử vong rất cao nếu vỡ. Trường hợp của chị P. là lời nhắc nhở rằng trong điều trị, người bệnh nên tin tưởng và tuân theo phác đồ của bác sĩ, không nên để tình trạng bệnh kéo dài vì chúng ta không lường trước được những tiến triển của bệnh và có thể đối mặt với nguy cơ mất đi sự sống", Phó giáo sư Vĩnh chia sẻ.