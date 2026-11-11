Người phụ nữ ngậm tỏi rồi trình báo bị 'bỏ bùa' lấy vàng ở Cà Mau

Tối 11.11, tin từ UBND xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau cho biết, Công an xã đã có kết quả xác minh ban đầu đối với việc bà N.N.D (69 tuổi, ở ấp Chà Là, xã Trần Phán) trình báo bị "bỏ bùa" lấy vàng.

Theo đó, ngày 11.11, bà D. ra chợ Chà Là, tìm đến chỗ con dâu đang bán cá và nói mình mệt, rồi lấy tỏi ra ngậm. Khi con dâu hỏi số vàng đeo trên người đâu hết, bà D. nói không biết, đã mất hết rồi.

Người phụ nữ ở Cà Mau ngậm tỏi rồi trình báo bị "bỏ bùa" lấy vàng ẢNH: MINH HỌA bằng AI

Sau đó, chồng bà D. đến chợ đưa bà về nhà. Khoảng 8 giờ 30 phút, bà D. cùng con gái là chị T.T.C.T (34 tuổi, ở cùng địa phương) đến Công an xã Trần Phán. Tại đây, hai mẹ con trình báo bà D. bị người khác "bỏ bùa", lấy hết vàng đeo trên người tại khu vực chợ Chà Là vào sáng cùng ngày.

Công an xã tiếp nhận tin báo và làm việc với bà D. Qua làm việc, bà D. thừa nhận lời trình báo là sai sự thật. Bà khai hai mẹ con đã bàn chuyện bán vàng trả nợ và dựng chuyện bị "bỏ bùa" từ ngày 7.11.

Theo lời bà D., do thiếu nợ, bà đưa cho chị T. 1 chiếc lắc vàng 18K trọng lượng hơn 5 chỉ. Ngày 10.11, chị T. bán chiếc lắc này tại tiệm vàng ở chợ Chà Là được hơn 38,6 triệu đồng. Sau đó, chị T. đưa 8 triệu đồng cho bà D. trả nợ, số tiền còn lại chị cất giữ.

Khoảng 8 giờ sáng 11.11, nửa giờ trước khi trình báo, bà D. gặp chị T. ở một cửa hàng thuộc ấp Chà Là. Tại đây, bà giao cho con 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai và 3 chiếc nhẫn, đều bằng vàng 18K. Bà còn đưa 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn đặt mua trên TikTok với giá lần lượt 510.000 đồng và 350.000 đồng.

Nhận nữ trang xong, chị T. về nhà. Bà D. quay lại chợ, đến quầy cá của con dâu. Đó là lúc bà nói mệt, lấy tỏi ra ngậm và bảo đã mất hết vàng.

Sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh bà D. với gương mặt thất thần cho rằng bị "bỏ bùa" lấy vàng, khiến dư luận hoang mang. Các clip này hiện đã được gỡ xuống.

Công an xã Trần Phán đang xác minh nguồn gốc, số lượng, giá trị tài sản và số tiền bán vàng, đồng thời làm rõ mục đích, động cơ, quá trình hai mẹ con bàn bạc, thực hiện hô hoán bị "bỏ bùa" lấy vàng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.