Người phụ nữ nguy kịch vì uống 1,5 - 2 lít nước ép trái cây thay nước mỗi ngày

Ngày 23.7, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T (64 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói liên tục vì "cơn bão" đường huyết do uống nước ép trái cây thay nước lọc.

Bệnh sử ghi nhận, bà N.T có tiền sử đái tháo đường tuýp 2. Suốt hơn 1 tháng qua, bà N.T đã uống từ 1,5 - 2 lít nước ép trái cây (cam, bưởi, dưa hấu, cà rốt…) mỗi ngày thay cho nước lọc với mục đích giúp "thanh lọc cơ thể" và bổ sung vitamin.

Bà N.T nhập viện trong tình trạng đường huyết báo động. Theo đó, đường huyết tĩnh mạch gần 1000 mg/dL (cao gấp 10 lần mức bình thường).

Chỉ số HbA1C (lượng đường - glucose) là 14,5% (cao gấp 3 - 4 lần người bình thường), điều này phản ánh tình trạng mất kiểm soát đường huyết kéo dài.

Đường huyết cao dẫn đến bà N.T bị biến chứng cấp tính, như nhiễm toan ceton và tăng áp lực thẩm thấu. Theo bác sĩ, đây là những tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo không nên uống nước ép trái cây thay nước ẢNH: DUY TÍNH

Bà N.T được bù dịch, truyền insulin tĩnh mạch, điều chỉnh điện giải và theo dõi tích cực tại Khoa Nội tiết. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng cải thiện rõ, đường huyết ổn định hơn, ăn uống được và giảm các triệu chứng mệt, khát nước.

Theo thạc sĩ, bác sĩ CKII Mai Trọng Trí, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân dân 115, thời điểm nắng nóng, nhiều người chọn uống nước ép trái cây, nước sâm, nước mía để giải khát và giải độc cơ thể, vô tình đã nạp một lượng lớn đường vào cơ thể.

Đối với người tiểu đường, thói quen này không khác gì "đổ thêm dầu vào lửa", khiến đường huyết tăng vọt mất kiểm soát và đẩy người bệnh vào những biến chứng cấp tính nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn.

Theo bác sĩ, nước ép trở nên nguy hiểm với người tiểu đường vì nó được hấp thu siêu tốc. Khi ép, cấu trúc chất xơ bị loại bỏ hoặc phá vỡ. Đường trong trái cây trở thành "đường tự do", hấp thu thẳng vào máu gây tăng đường huyết đột ngột.

Mặt khác, chất xơ giúp chúng ta no lâu, việc uống nước ép khiến cơ thể nạp một lượng lớn carbohydrate và năng lượng trong thời gian ngắn mà không thấy no, dẫn đến dư thừa nghiêm trọng.