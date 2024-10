Người phụ nữ ở Nghệ An đi lạc vào Quảng Bình

Ngày 4.10, Công an xã Thanh Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết nhờ sự vào cuộc kết nối của đơn vị với các bên liên quan, cuối cùng đã tìm được thân nhân cho người có biểu hiện bất thường về tâm lý đi lạc vào địa bàn xã.



Trước đó, chiều 3.10, người dân thôn 2 Bắc Sơn (xã Thanh Hóa) phát hiện người phụ nữ lạ mặt đi lang thang trong thôn, liền báo cho lực lượng công an địa phương.

Chị T. (mặc áo thun tay ngắn, màu trắng) được Công an xã Thanh Hóa bàn giao cho người thân đưa về Nghệ An ẢNH: THANH LỘC

Sau khi tiếp cận người phụ nữ lạ mặt, Công an xã Thanh Hóa xác minh người này tên là L.T.T., trú xã Nghĩa Thái, H.Tân Kỳ (Nghệ An).

Công an xã Thanh Hóa đã trao đổi với Công an xã Nghĩa Thái để liên lạc với gia đình đưa chị T. về nhà.

Nhận được thông tin, gia đình chị T. đã có mặt tại Công an xã Thanh Hóa và đưa chị về nhà lúc 2 giờ hôm nay 4.10.

Qua trao đổi với gia đình, lực lượng công an được biết chị T. có tâm lý bất thường đã hơn 1 năm nay và bỏ nhà đi từ ngày 29.9. Tại thời điểm bàn giao, chị Lô Thị Xuân (đại diện gia đình chị T.) viết thư gửi lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, Công an H.Tuyên Hóa để cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Hóa đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chị tìm lại người thân.