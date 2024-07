Người phụ nữ tử vong do uống nhầm nước đun từ rễ cây lá ngón

Cây lá ngón (còn có tên gọi là ngón vàng, thuốc rút ruột) thuộc họ mã tiền, thân cây dạng leo, là loại cây độc, thường mọc tự nhiên ở các tỉnh miền núi, đặc biệt phía bắc nước ta.

Độc tố chính của lá ngón là các độc tố thần kinh (gây liệt các cơ, giật cơ giống co giật), độc với tim (gây loạn nhịp tim). Sau khi ăn uống cây lá ngón, độc tố hấp thu nhanh, tình trạng ngộ độc xuất hiện nhanh, chỉ khoảng 5 - 10 phút.

Cây lá ngón tươi

Chất độc vào cơ thể gây liệt tất cả các cơ, nhìn đôi (nhìn một vật thành 2, do liệt cơ mắt), mờ mắt, méo miệng, nói khó, liệt các cơ hô hấp biểu hiện khó thở, thở yếu, suy hô hấp, liệt chân, tay, loạn nhịp tim và nhanh chóng ngừng tim, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân tử vong là do liệt các cơ hô hấp (cơ hoành, cơ liên sườn, các cơ vùng hầu họng), co cứng cơ, giật cơ giống co giật hoặc do loạn nhịp tim, hoặc cả kết hợp các nguyên nhân này.

(Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai)