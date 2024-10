Người phụ nữ va vào cửa taxi ngã xuống đường, bị ô tô khác cán tử vong

Ngày 13.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Trương Công Định khiến người phụ nữ chạy xe máy tử vong.



Thời điểm người phụ nữ va vào cửa xe taxi, ngã xuống đường thì bị ô tô màu trắng chạy theo chiều ngược lại cán tử vong ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo clip do một camera an ninh gần hiện trường ghi lại cho thấy, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ 10 cùng ngày 13.10, khi taxi biển kiểm soát 72A - 423.xx dừng trước số nhà 426 đường Trương Công Định (TP.Vũng Tàu) theo hướng từ ngã năm Ba Cu đi ngã tư Nguyễn An Ninh - Trương Công Định để trả khách.

Lúc này, tài xế taxi mở cửa xe chưa kịp bước ra ngoài thì cùng lúc đó người phụ nữ chạy xe máy từ phía sau chạy đến va chạm vào cánh cửa xe taxi. Người phụ nữ ngã xuống đường, liền bị ô tô biển kiểm soát 72A - 453.xx chạy theo hướng ngược lại cán qua người kéo nạn nhân dưới gầm xe hơn 10 mét thì dừng lại.

Người phụ nữ được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là bà L.T.H (48 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).