Người phụ nữ vay nợ lo đám tang mẹ: Bạn đọc giúp gần 85 triệu đồng

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Xin cứu người phụ nữ bán vé số, vay nợ để lo đám tang cho mẹ vào (ngày 19.7), nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ, giúp bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi) vượt qua cảnh ngặt nghèo. Ngày 6.8, Báo Thanh Niên đã chuyển số tiền 84.844.499 đồng cho bà Hường.

Bà Hường sống một mình trong căn phòng trọ ẩm thấp ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM (quận Tân Phú cũ). Căn phòng nhỏ, tường loang lổ ẩm mốc, chỉ vừa đủ trải tấm chiếu cũ và kê vài vật dụng thiết yếu.

Bà Hường vui mừng khi được bạn đọc Báo Thanh Niên giúp gần 85 triệu đồng ẢNH: HOÀI NHIÊN

Mỗi ngày, bà bắt đầu công việc bán vé số từ sáng sớm và lang thang khắp các con hẻm, góc phố đến tận 2 giờ sáng hôm sau. Đồng lời ít ỏi, bà chắt chiu để trả bớt khoản nợ vay lo đám tang cho mẹ và chuẩn bị cúng giỗ đầu.

Ở cái tuổi lẽ ra được con cháu phụng dưỡng, bà vẫn cô độc mưu sinh giữa phố thị, ngày ăn cháo trắng, đêm trở mình trên manh chiếu ẩm mốc. Căn bệnh giãn tĩnh mạch khiến đôi chân sưng vù, đau buốt, nhưng bà vẫn cố gắng lê bước, bám víu vào những tấm vé số như chiếc phao cứu sinh.

Năm ngoái, mẹ bà Hường qua đời. Tang lễ ở quê tốn kém ngoài khả năng của bà. Không còn cách nào khác, bà đành vay mượn khắp nơi. Số nợ ngày một lớn vì bà phải lo thêm chi phí thuốc men và sinh hoạt. Giữa vòng xoáy cơm áo, bà gắng gượng sống qua ngày với bát cháo trắng, để còn đủ sức bươn chải cùng những tấm vé số.

Tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên đã sưởi ấm trái tim người phụ nữ già yếu, đơn độc giữa phố thị ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhận được số tiền gần 85 triệu đồng từ tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên, bà Hường nghẹn ngào bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ có số tiền nhiều như vậy. Nhờ có bạn đọc Báo Thanh Niên, tôi có thể trả hết nợ và nhập viện chữa đôi chân bị giãn tĩnh mạch. Tôi như được sống lại lần nữa. Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm”.

Nói đến đây, giọng bà lạc đi. Bà siết chặt đôi bàn tay run run, nước mắt rưng rưng trên gương mặt hằn sâu nếp nhăn của tuổi tác và những tháng ngày lam lũ. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi lo nợ nần và bệnh tật như được gỡ bỏ, nhường chỗ cho niềm nhẹ nhõm và ấm áp lan tỏa khắp trái tim già nua đã quá quen với cô đơn.

Trong những ngày tưởng chừng bế tắc nhất, bà Hường đã được tiếp thêm sức mạnh từ những bàn tay sẻ chia. Tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên không chỉ giúp bà thoát khỏi cảnh nợ nần, có cơ hội chữa bệnh; mà còn sưởi ấm trái tim người phụ nữ già yếu, đơn độc giữa phố thị.

Mỗi tấm lòng nhân ái, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều có thể trở thành phép màu, nâng đỡ những phận đời mong manh vượt qua giông bão.